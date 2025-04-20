Реал Мадрид – Атлетик. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

20 апреля на «Сантьяго Бернабеу» пройдет матч 32-го тура Примеры Испании, в котором «Реал» Мадрид встретится с «Атлетиком». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Реал Мадрид

Команда в 2024-м году собрали внушительный, даже по ее высоким критериям, список трофеев. Суперкубок Испании, Примеру и Лигу чемпионов выиграли в прошлом сезоне, а после летней паузы, усилившись долгожданным Мбаппе, прибавили Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок.

Но сейчас Анчелотти снова близок к отставке. Что не удивительно, результаты в 2025-м году не радуют. Начался он с разгромного поражения в Суперкубке страны Барселоне. А сейчас в четвертьфинале Лиги чемпионов фаворит получил 0:3 в Лондоне против Арсенала. Дома не убедили в настрое отыграться, в итоге уступив и там, 1:2. На внутренней арене будет и Эль Класико в решающем матче за Копу дель Рей. И, главное, за той же Барселоной гонятся в Примере, выпустив ее из-за спины к весне. В прошлом туре Алавес обыграли 1:0, но потеряли Мбаппе, что глупо и очень грубо сфолил.

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Атлетик

Клуб уже не раз играл под руководством Вальверде. Эрнесто вернулся в 2022-м году. И в прошлом сезоне снова дал с подопечными яркий результат. Особняком, конечно же, стоит победа в кубке - до этого подобное получалось аж в 1984-м году. Но ведь и в Примере получилось заметно прибавить: если до этого не пробивались в еврокубки, то прошлой весной заняли там пятое место.

Сейчас неудачно сложились только выступления в Копе дель Рей - титул не защитили и близко. Но это компенсировалось с головой удачными выступлениями в Лиге Европы. В четвертьфинале с Рейнджерс после 0:0 с Глазго на Сан-Мамес забили пару безответных голов. И, главное, еще и в Примере получилось закрепиться в квартете лидеров, правда, во втором круге количество осечек в исполнении Уильямсов и компании выросло. Впрочем, с Райо Вальекано в прошлом туре закончили солидными 3:1.

Статистика личных встреч

Большинство Эль Класико в последние годы остается за столичным грандом - он выиграл и оба поединка прошлого сезона. Но в декабре в Бильбао хозяева поля обыграли старого врага.

Прогноз

Букмекерские конторы верят в успех хозяев, но, кажется, в этой паре недооценивают гостей. Предлагаем рассмотреть ставку на голевой матч – тотал больше 2.5 (коэффициент – 1.86).

Прогноз Sport.ua Реал Мадрид Атлетик Бильбао Тотал больше 2.5 1.86 Сделать ставку

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