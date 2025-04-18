Кто-то стартует аж в субботу. Почему 18 апреля в Штутгарте не будет матчей?

17 апреля на грунтовом турнире WTA 500 в Штутгарте были определены пары 1/4 финала, но матчи этой стадии пройдут не 18, а 19 числа.

В расписании турнира было прописано, что в пятницу у девушек будет отдых в связи с Good Friday holiday – Страстная пятница.

Четвертьфинальные пары в Штутгарте: Арина Соболенко – Элизе Мертенс, Коко Гауфф – Жасмин Паолини, Екатерина Александрова – Джессика Пегула, Алена Остапенко – Ига Свентек.

В связи с тем, что на неделе у девушек пропал один игровой день, финал состоится не в воскресенье (как обычно), а в понедельник, 21 апреля.

Забавно, что первая ракетка мира Арина Соболенко так и не стартовала в Штутгарте. Она пропустила первый раунд, а во втором должна была встретится с еще одной «нейтралкой» Анастасией Потаповой, но та снялась с матча.

Таким образом, подружка александра лукошенко начнет выступления только в субботу.

Для украинок пятисотник в Штутгарте уже завершен. В одиночном разряде Украину представили Юлия Стародубцева и Даяна Ястремская. Стародубцева не сумела преодолеть первый круг квалификации, а Ястремская прошла отбор, но в 1/16 финала не сумела продолжить игру против Алена Остапенко в середине второго сета из-за плохого самочувствия.

Расписание матчей на турнире в Штутгарте на 19 апреля