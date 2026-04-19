Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Определена чемпионка престижного турнира WTA 500 в Штутгарте
WTA
19 апреля 2026, 15:29 | Обновлено 19 апреля 2026, 17:00
Определена чемпионка престижного турнира WTA 500 в Штутгарте

Елена Рыбакина разобралась с Каролиной Муховой и завоевала трофей пятисотника

Getty Images/Global Images Ukraine. Елена Рыбакина

Вторая ракетка мира Елена Рыбакина из Казахстана завоевала трофей турнира WTA 500 в Штутгарте (Германия), который проводится на грунтовых покрытиях в помещении.

В финале Рыбакина в двух сетах переиграла представительницу Чехии Каролину Мухову (WTA 12). Встреча завершилась за 1 час и 20 минут.

WTA 500 Штутгарт. Грунт в помещении. Финал

Елена Рыбакина (Казахстан) [1] – Каролина Мухова (Чехия) [7] – 7:5, 6:1

Это было четвертое очное противостояние соперниц. Рыбакина во второй раз одолела Мухову.

Елена провела 25-й финал на уровне Тура и выиграла 13-й трофей. В частности, Рыбакина во второй раз стала чемпионкой пятисотника в Штутгарте – в 2024 году в фианле казахстанка одолела Марту Костюк.

Помимо Муховой, Рыбакина в Штутгарте также прошла Диану Шнайдер, Лейлу Фернандес и Мирру Андрееву. Мухова в полуфинале одолела украинку Элину Свитолину.

За победу на кортах Штутгарта Рыбакина, помимо трофея и чека на 161 тысяч евро, также получит Porsche 911 Carrera S Cabriolet. В 2024 году Елене вручили Porsche Taycan 4S Sport Turism.

Видеообзор матча

Фото с матча

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

Инфографика

По теме:
ФОТО. Награждение после финала Штутгарта: как выглядит Porsche Рыбакиной
Елена Рыбакина – Каролина Мухова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Стало известно, сколько заработала Свитолина за полуфинал в Штутгарте
Елена Рыбакина Каролина Мухова WTA Штутгарт
Даниил Агарков
Даниил Агарков
Оцените материал
(35)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Буковина вышла в УПЛ
Футбол | 18 апреля 2026, 19:59 13
ОФИЦИАЛЬНО. Буковина вышла в УПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Буковина вышла в УПЛ

Клуб из Черновцов пополнит элитный дивизион

Украинский боксер уничтожил соперника за две минуты в титульном поединке
Бокс | 18 апреля 2026, 21:17 4
Украинский боксер уничтожил соперника за две минуты в титульном поединке
Украинский боксер уничтожил соперника за две минуты в титульном поединке

Александр Грицив не оставил шансов опытному представителю Нигерии Оланреваджу Дуродоле

Без паники: почему Арсенал – все еще фаворит чемпионской гонки АПЛ
Футбол | 19.04.2026, 10:06
Без паники: почему Арсенал – все еще фаворит чемпионской гонки АПЛ
Без паники: почему Арсенал – все еще фаворит чемпионской гонки АПЛ
Источник: Клопп готов возглавить Реал, однако поставил условие по Лунину
Футбол | 19.04.2026, 11:34
Источник: Клопп готов возглавить Реал, однако поставил условие по Лунину
Источник: Клопп готов возглавить Реал, однако поставил условие по Лунину
Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 13-19.04
Теннис | 18.04.2026, 21:14
Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 13-19.04
Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 13-19.04
Комментарии 8
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Ганебний результат Чешка більш варіативна і технічна, але ця сельодка бере за рахунок росту і грубої сили
Ответить
+9
Показать Скрыть 1 ответ
Мда.. поки що Рибакіну як і омонівку майже неможливо зупинити, два топа в жіночому тенісі по стабільності. А за ними вже в другому ешелоні Гофф, Свьонтек, Еліна, Пегула та інші.
Ответить
+5
Цього треба було чекати. Якби Мухова зачепилася за перший сет, в другому можна було б перепочити, що, власне, і трапилось вчора проти Еліни. А так все було зрозуміло, на два потужних сета поспіль її не вистачає.
Навіщо Рибі два "Порша"? Вона й водити не вміє.
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Рибка молодчинка! Після неймовірно важкого матчу і вимученої перемоги над Фернандес, в якому Олена була на волосинці від поразки, я реально не очікував що вона так легко і невимушено виграє два останні матчі і титул. Цілком заслужена перемога! Рибка реально радує останнім часом 🔥
Ответить
-13
Показать Скрыть 2 ответа
Популярные новости
Известный боксер: «Усик? Он его просто разберет на части»
Известный боксер: «Усик? Он его просто разберет на части»
18.04.2026, 01:32
Бокс
В США заявили, что украинский супертяж полностью изменил бокс
В США заявили, что украинский супертяж полностью изменил бокс
19.04.2026, 10:15 1
Бокс
Реал определился с вратарями на новый сезон. У Лунина другое мнение
Реал определился с вратарями на новый сезон. У Лунина другое мнение
18.04.2026, 05:05 2
Футбол
Сборная Украины может потерять футболистов. Шевченко рассказал о проблеме
Сборная Украины может потерять футболистов. Шевченко рассказал о проблеме
19.04.2026, 06:32 9
Футбол
В Великобритании не согласились с заявлением Александра Усика
В Великобритании не согласились с заявлением Александра Усика
19.04.2026, 01:32
Бокс
Будет украинское дерби! Подрез без борьбы вышла в финал WTA 250 в Руане
Будет украинское дерби! Подрез без борьбы вышла в финал WTA 250 в Руане
18.04.2026, 17:49 47
Теннис
ЛЕОНЕНКО: «Это самое страшное, кто вообще доверил ему такой матч»
ЛЕОНЕНКО: «Это самое страшное, кто вообще доверил ему такой матч»
18.04.2026, 07:02 1
Футбол
Мирон МАРКЕВИЧ: «Знаете, почему Барселона вылетела из Лиги чемпионов?»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Знаете, почему Барселона вылетела из Лиги чемпионов?»
18.04.2026, 04:02 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем