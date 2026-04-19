Определена чемпионка престижного турнира WTA 500 в Штутгарте

Вторая ракетка мира Елена Рыбакина из Казахстана завоевала трофей турнира WTA 500 в Штутгарте (Германия), который проводится на грунтовых покрытиях в помещении.

В финале Рыбакина в двух сетах переиграла представительницу Чехии Каролину Мухову (WTA 12). Встреча завершилась за 1 час и 20 минут.

WTA 500 Штутгарт. Грунт в помещении. Финал

Елена Рыбакина (Казахстан) [1] – Каролина Мухова (Чехия) [7] – 7:5, 6:1

Это было четвертое очное противостояние соперниц. Рыбакина во второй раз одолела Мухову.

Елена провела 25-й финал на уровне Тура и выиграла 13-й трофей. В частности, Рыбакина во второй раз стала чемпионкой пятисотника в Штутгарте – в 2024 году в фианле казахстанка одолела Марту Костюк.

Помимо Муховой, Рыбакина в Штутгарте также прошла Диану Шнайдер, Лейлу Фернандес и Мирру Андрееву. Мухова в полуфинале одолела украинку Элину Свитолину.

За победу на кортах Штутгарта Рыбакина, помимо трофея и чека на 161 тысяч евро, также получит Porsche 911 Carrera S Cabriolet. В 2024 году Елене вручили Porsche Taycan 4S Sport Turism.

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

