ФОТО. Награждение после финала Штутгарта: как выглядит Porsche Рыбакиной

Смотрите фотогалерею церемонии награждения после финала пятисотника в Германии

Getty Images/Global Images Ukraine. Елена Рыбакина

19 апреля казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, которая занимает второе место в рейтинге WTA, завоевала трофей турнира WTA 500 в Штутгарте, переиграв в финале Каролину Мухову.

Рыбакина одержала уверенную победу в двух сетах со счетом 7:5, 6:1. Елена получил трофей пятисотника, чек на 161 тысячу евро и новый Porsche 911 Carrera S Cabriolet.

У Елены теперь два Porsche. В 2024 году она также выиграла трофей в Штутгарте, и тогда ей вручили Porsche Taycan 4S Sport Turism.

🏆 WTA 500 Штутгарт. Грунт в помещении. Финал

Елена Рыбакина (Казахстан) [1] – Каролина Мухова (Чехия) [7] – 7:5, 6:1

ФОТО. Награждение после финала Штутгарта: как выглядит Porsche Рыбакиной

rybakina-muhova-nagrazhdenie-posle-finala-wta-500-v-shtutgarte-2026
rybakina-muhova-nagrazhdenie-posle-finala-wta-500-v-shtutgarte-2026-foto-1
rybakina-muhova-nagrazhdenie-posle-finala-wta-500-v-shtutgarte-2026-foto-2
rybakina-muhova-nagrazhdenie-posle-finala-wta-500-v-shtutgarte-2026-foto-3
rybakina-muhova-nagrazhdenie-posle-finala-wta-500-v-shtutgarte-2026-foto-4
Даниил Агарков
Українцям цікаво чи грала б рибакіна якби призом була лада каліна
Хіба це не зайва новина? Яка українцям різниця, що там за авто дісталось оркині?
