ФОТО. Награждение после финала Штутгарта: как выглядит Porsche Рыбакиной
19 апреля казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, которая занимает второе место в рейтинге WTA, завоевала трофей турнира WTA 500 в Штутгарте, переиграв в финале Каролину Мухову.
Рыбакина одержала уверенную победу в двух сетах со счетом 7:5, 6:1. Елена получил трофей пятисотника, чек на 161 тысячу евро и новый Porsche 911 Carrera S Cabriolet.
У Елены теперь два Porsche. В 2024 году она также выиграла трофей в Штутгарте, и тогда ей вручили Porsche Taycan 4S Sport Turism.
🏆 WTA 500 Штутгарт. Грунт в помещении. Финал
Елена Рыбакина (Казахстан) [1] – Каролина Мухова (Чехия) [7] – 7:5, 6:1
The driver’s seat suits you much better! 😍— Porsche Tennis (@PorscheTennis) April 19, 2026
911 Carrera S Cabriolet (WLTP): Fuel consumption combined: 10,6 – 10,4 l/100 km; CO₂ emissions combined: 240 – 235 g/km; CO₂ class G; Status 04/2026 pic.twitter.com/fP8MPyRYp6
