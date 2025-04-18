Свентек сыграет против Остапенко. Определены пары 1/4 финала в Штутгарте

На грунтовом турнире WTA 500 в Штутгарте (Германия) определены пары 1/4 финала.

Вторая сеяная Ига Свентек в своей стартовой игре прошла Яну Фетт. Следующей соперницей польки будет Алена Остапенко, которая в первом раунде выбила украинку Даяну Ястремскую, а далее одолела Эмму Наварро.

Свентек проиграла все пять предыдущих очных противостояний против Остапенко. Кроме того, Алена ведет по сетам со счетом 10:2. Но в Штутгарте девушки впервые встретятся между собой на грунте.

Еще один интересный четвертьфинальный матч: Коко Гауфф – Жасмин Паолини. Американка в 1/8 финала выиграла у лаки-лузера Эллы Зайдель, а итальянка на своем пути уже обыграла Еву Лис и Юле Нимайер.

Два других четвертьфинала: Арина Соболенко – Элизе Мертенс, Джессика Пегула – Екатерина Александрова. Александрова, к слову, оказалась сильне Мирры Андреевой в игре второго круга.

Четвертьфиналы в Штутгарте состоятся в субботу, 19 апреля.

WTA 500 Штутгарт. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Арина Соболенко [1] – Элизе Мертенс

Коко Гауфф [4] – Жасмин Паолини [5]

Нижняя часть сетки

Екатерина Александрова – Джессика Пегула [3]

Алена Остапенко – Ига Свентек [2]