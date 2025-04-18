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Лига Европы
Лацио
17.04.2025 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 0:2 3 : 1
2 : 3 Серия пенальти Серия пенальти
Будё-Глимт Проходит дальше
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Лига Европы
18 апреля 2025, 01:23 | Обновлено 18 апреля 2025, 02:44
114
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Лацио по пенальти уступил команде Буде-Глимт и выбыл из Лиги Европы

Зрители в Риме увидели серию послематчевых пенальти

18 апреля 2025, 01:23 | Обновлено 18 апреля 2025, 02:44
114
1
Лацио по пенальти уступил команде Буде-Глимт и выбыл из Лиги Европы
Getty Images/Global Images Ukraine

Норвежский «Буде-Глимт», имея гандикап в два мяча в противостоянии с «Лацио», пробился в полуфинал Лиги Европы, несмотря на поражение в Риме.

Первый поединок в Норвегии неожиданно завершился со счетом 2:0 в пользу «Буде-Глимт».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В ответном матче норвежская команда уступила «Лацио» со счетом 1:3 после дополнительного времени, но победила в серии пенальти (пен. 3:2).

Итальянцы сравняли счет по сумме двух встреч в основное время. Валентин Кастельянос открыл счет на 21-й минуте, а на третьей компенсированной минуте забил Тиджани Нослин (2:0).

В дополнительное время команды обменялись голами: Булайе Диа вывел «Лацио» вперед, но Андреас Хельмерсен ответил точным ударом на 109-й минуте (3:1 в пользу римского клуба).

В серии пенальти норвежская команда пробила точнее (пен. 3:2) и сенсационно прошла дальше в Лиге Европы. В полуфинале «Буде-Глимт» сыграет с английским «Тоттенхэмом».

Лига Европы УЕФА 2024/25

1/4 финала. 17 апреля, Рим (Италия)

Лацио (Италия) – Буде-Глимт (Норвегия) – 3:1 (пенальти – 2:3)

Голы: Кастельянос, 21, Нослин, 90+3, Диа, 100 – Хельмерсен, 109

Первый матч – 0:2

События матча

121’
ГОЛ ! С пенальти забил Бреде Моэ (Будё-Глимт).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Маттео Гендузи (Лацио).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Сондре Сёрли (Будё-Глимт).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Сондре Фет (Будё-Глимт).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Булайе Диа (Лацио).
120’
Андреас Хельмерсен (Будё-Глимт) получает красную карточку.
109’
ГОЛ ! Мяч забил Андреас Хельмерсен (Будё-Глимт).
100’
ГОЛ ! Мяч забил Булайе Диа (Лацио).
90’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Тейяни Нослин (Лацио).
21’
ГОЛ ! Мяч забил Валентин Кастельянос (Лацио).
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Лига Европы Лацио Буде-Глимт серия пенальти Булайе Диа Валентин Кастельянос видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Harun Bakircioğlu
Кривоногие лациале. 2 из 5 пенальти, так по тупому вылететь.
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