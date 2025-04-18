Лацио по пенальти уступил команде Буде-Глимт и выбыл из Лиги Европы
Зрители в Риме увидели серию послематчевых пенальти
Норвежский «Буде-Глимт», имея гандикап в два мяча в противостоянии с «Лацио», пробился в полуфинал Лиги Европы, несмотря на поражение в Риме.
Первый поединок в Норвегии неожиданно завершился со счетом 2:0 в пользу «Буде-Глимт».
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В ответном матче норвежская команда уступила «Лацио» со счетом 1:3 после дополнительного времени, но победила в серии пенальти (пен. 3:2).
Итальянцы сравняли счет по сумме двух встреч в основное время. Валентин Кастельянос открыл счет на 21-й минуте, а на третьей компенсированной минуте забил Тиджани Нослин (2:0).
В дополнительное время команды обменялись голами: Булайе Диа вывел «Лацио» вперед, но Андреас Хельмерсен ответил точным ударом на 109-й минуте (3:1 в пользу римского клуба).
В серии пенальти норвежская команда пробила точнее (пен. 3:2) и сенсационно прошла дальше в Лиге Европы. В полуфинале «Буде-Глимт» сыграет с английским «Тоттенхэмом».
Лига Европы УЕФА 2024/25
1/4 финала. 17 апреля, Рим (Италия)
Лацио (Италия) – Буде-Глимт (Норвегия) – 3:1 (пенальти – 2:3)
Голы: Кастельянос, 21, Нослин, 90+3, Диа, 100 – Хельмерсен, 109
Первый матч – 0:2
События матча
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