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Лига Европы
Лацио
17.04.2025 22:00 - : -
Будё-Глимт
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Лига Европы
17 апреля 2025, 03:09 | Обновлено 17 апреля 2025, 03:10
31
0

Лацио – Буде-Глимт. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги Европы

Поединок состоится 17 апреля в 22:00 по Киеву

17 апреля 2025, 03:09 | Обновлено 17 апреля 2025, 03:10
31
0
Лацио – Буде-Глимт. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги Европы

17 апреля на Стадио Олимпико пройдет ответный матч 1/4 финала Лиги Европы, в котором Лацио встретится с Буде/Глимт. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Лацио

Команда в прошлом сезоне серьезно просела в Серии А - со второго места она откатилась на 7-е. Сейчас, под руководством Барони, пытаются отвоевать позиции, и вполне могут по итогам розыгрыша оказаться в четверке лидеров. Но, с другой стороны, все может закончиться и падением на 8-ю позицию, в Кальчо сейчас высочайшая плотность конкуренции, и борьба будет идти до последнего тура, отбирая все силы.

Она была и остается приоритетом для итальянцев. В Лиге Европы они, откровенно говоря, играют по остаточному принципу, активно выпуская резервистов. Но при этом было продемонстрировано лучший результат в основном раунде, 19 очков. И достаточно комфортно пройдено в марте Викторию Пльзень. В Норвегии же были разбиты, причем с запасом, 0:2.

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Буде-Глимт

Клуб вполне может считаться феноменом. Тот, кто еще пол десятилетия назад был чуть ли не ноунеймом даже на родине, прошлой осенью взял уже четвертый титул в 5 последних розыгрышах Элитсерии. А на евроарене приучил к постоянному участию сначала в групповом раунде, а потом - и к выходам в плей-офф. Правда, в августе Црвена Звезда не пустила скандинавом в основной раунд Лиги чемпионов.

Зато подопечные Кьетиля Кнутсена хороши в Лиге Европы, это при том, что практически половину матчей там отыграли в условиях межсезонья на родине, без игровой практики на родине. Это не помешало набрать 14 очков в основном раунда, а потом в плей-офф пройти Твенте в феврале (1:2 и 5:2) и Олимпиакос (3:0 и 1:2). С итальянцами тоже прекрасно проявили себя, закончив 2:0.

Статистика личных встреч

До нынешней дуэли команды не играли друг с другом.

Прогноз

Букмекерские конторы ждут реванша от итальянцев. Но они, кажется, не особенно и намерены тут рвать жилы. Ставим на то, что гости такого соперника обыграют в Риме с учетом форы в виде +1,5 забитых гола (коэффициент - 1,79).

Прогноз Sport.ua
Лацио
17 апреля 2025 -
22:00
Будё-Глимт
Фора Буде-Глимт (+1.5) 1.79 Сделать ставку

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Буде-Глимт Лацио Лига Европы прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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