Лацио – Буде-Глимт – 2:0 (пен. 2:3). Падение Рима. Видео голов и обзор
Скандинавская команда шагает в исторический для себя полуфинал
Норвежский «Буде-Глимт», имея гандикап в два мяча в противостоянии с Лацио, пробился в полуфинал Лиги Европы, несмотря на поражение в Риме.
Первый матч в Норвегии неожиданно завершился со счетом 2:0 в пользу «Буде-Глимт».
Это отставание в счете «Лацио» отыграло за 90 минут. В овертаймах команды обменялись голами.
А в серии послематчевых пенальти норвежские одержали победу
В серии пенальти норвежская команда пробила точнее (пен. 3:2) и сенсационно прошла дальше в Лиге Европы. В полуфинале «Буде-Глимт» сыграет с английским «Тоттенхэмом».
Лига Европы УЕФА 2024/25
1/4 финала. 17 апреля, Рим (Италия)
Лацио (Италия) – Буде-Глимт (Норвегия) – 3:1 (пенальти – 2:3)
Голы: Кастельянос, 21, Нослин, 90+3, Диа, 100 - Хельмерсен, 109
Первый матч - 0:2
Видео голов и обзор матча
События матча
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