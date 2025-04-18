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Лига Европы
Лацио
17.04.2025 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 0:2 3 : 1
2 : 3 Серия пенальти Серия пенальти
Будё-Глимт Проходит дальше
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Лига Европы
18 апреля 2025, 03:15 | Обновлено 18 апреля 2025, 05:23
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0

Лацио – Буде-Глимт – 2:0 (пен. 2:3). Падение Рима. Видео голов и обзор

Скандинавская команда шагает в исторический для себя полуфинал

18 апреля 2025, 03:15 | Обновлено 18 апреля 2025, 05:23
195
0
Лацио – Буде-Глимт – 2:0 (пен. 2:3). Падение Рима. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Норвежский «Буде-Глимт», имея гандикап в два мяча в противостоянии с Лацио, пробился в полуфинал Лиги Европы, несмотря на поражение в Риме.

Первый матч в Норвегии неожиданно завершился со счетом 2:0 в пользу «Буде-Глимт».

Это отставание в счете «Лацио» отыграло за 90 минут. В овертаймах команды обменялись голами.

А в серии послематчевых пенальти норвежские одержали победу

В серии пенальти норвежская команда пробила точнее (пен. 3:2) и сенсационно прошла дальше в Лиге Европы. В полуфинале «Буде-Глимт» сыграет с английским «Тоттенхэмом».

Лига Европы УЕФА 2024/25

1/4 финала. 17 апреля, Рим (Италия)

Лацио (Италия) – Буде-Глимт (Норвегия) – 3:1 (пенальти – 2:3)

Голы: Кастельянос, 21, Нослин, 90+3, Диа, 100 - Хельмерсен, 109

Первый матч - 0:2

Видео голов и обзор матча

События матча

121’
ГОЛ ! С пенальти забил Бреде Моэ (Будё-Глимт).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Маттео Гендузи (Лацио).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Сондре Сёрли (Будё-Глимт).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Сондре Фет (Будё-Глимт).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Булайе Диа (Лацио).
120’
Андреас Хельмерсен (Будё-Глимт) получает красную карточку.
109’
ГОЛ ! Мяч забил Андреас Хельмерсен (Будё-Глимт).
100’
ГОЛ ! Мяч забил Булайе Диа (Лацио).
90’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Тейяни Нослин (Лацио).
21’
ГОЛ ! Мяч забил Валентин Кастельянос (Лацио).
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Лига Европы серия пенальти Буде-Глимт видео голов и обзор Лацио Валентин Кастельянос Булайе Диа Тиджани Нослин
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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