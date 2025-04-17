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Лига Европы
Лацио
17.04.2025 22:00 - : -
Будё-Глимт
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
17 апреля 2025, 11:31 |
15
0

Лацио – Буде-Глимт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 17 апреля матч Лиги Европы

17 апреля 2025, 11:31 |
15
0
Лацио – Буде-Глимт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 17 апреля, состоится ответный матч 1/4 финала Лиги Европы, в котором встретятся «Лацио» и «Буде-Глимт».

Игра пройдет в Риме на стадионе «Олимпико».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени. Первая игра закончилась со счетом 2:0 в пользу норвежской команды.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Лацио – Буде-Глимт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Лацио – Буде-Глимт
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Лига Европы Буде-Глимт смотреть онлайн Лацио
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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