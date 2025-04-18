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Лига чемпионов
18 апреля 2025, 08:15 |
538
0

После матчей 1/4 финала: лучшие бомбардиры ЛЧ, ЛЕ и ЛК в сезоне 2024/25

Серу Гирасси отличился 13 раз, Афимико Пулулу оформил 8 мячей, в ЛЕ у двоих по 7 голов

18 апреля 2025, 08:15 |
538
0
После матчей 1/4 финала: лучшие бомбардиры ЛЧ, ЛЕ и ЛК в сезоне 2024/25
Getty Images/Global Images Ukraine. Серу Гирасси

В еврокубковых турнирах сезона 2024/25 завершились все матчевые противостояния 1/4 финала.

В Лиге чемпионов в полуфиналах сыграют: Арсенал – ПСЖ и Барселона – Интер.

Пары 1/2 финала Лиги Европы: Тоттенхэм – Буде-Глимт, Атлетик – Манчестер Юнайтед. В Лиге конференций: Бетис – Фиорентина, Челси – Юргорден.

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Помимо борьбы за командные титулы, игроки ведут гонки и за индивидуальные награды – лучший бомбардир каждого из трех еврокубковых турниров.

В ЛЧ лидером является форвард дортмундской Боруссии Серу Гирасси. На его счету 13 голов. Несмотря на столь впечатляющие показатели, Боруссия Д уже покинула соревнования.

Догнать Гирасси еще могут Рафинья (Барселона, 12 голов), Роберт Левандовски (Барселона, 11 голов) и, вполне возможно, Лаутаро Мартинес (Интер, 8 голов). У Усмана Дембеле из ПСЖ сейчас семь забитых мячей.

В ЛЕ первую строчку в списке лучших бомбардиров делят два игрока: Каспер Хег (Буде-Глимт) и Аюб Эль-Кааби (Олимпиакос). У обоих по 7 голов, но Каспер еще может увеличить свое количество забитых мячей.

Ближайшими преследователями Хега, которые еще сыграют на свои команды в этом розыгрыше турнира, являются Нико Уильямс, Иньяки Уильямс (оба – Атлетик), Расмус Хойлунд и Бруну Фернандеш (оба – Манчестер Юнайтед). Братья Уильямс, Хойлунд и Бруну имеют на своем счету по 5 голов.

В ЛК лидером с 8 голами идет форвард польской Ягеллонии Афимику Пулулу. Ягеллония уже покинула ЛК, уступив Бетису. И вторым в гонке идет как раз нападающий испанского коллектива Седрик Бакамбу с 7 забитыми мячами.

Третья позиция у Марка Гию из Челси – 6 голов. По 5 мячей еще у двоих футболистов, продолжающие выступления со своими командами: Кристофер Нкунку (Челси) и Роландо Мандрагора (Фиорентина).

Отметим и Михаила Мудрика, который, если бы не дисквалификация, вполне мог бы побороться за высокие места в гонке бомбардиров. У украинца из состава пенсионеров три забитых мяча и он делит 26-ю строчку.

Гонка бомбардиров в Лиге чемпионов

Гонка бомбардиров в Лиге Европы

Гонка бомбардиров в Лиге конференций

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Афимико Пулулу Марк Гию Серу Гирасси Рафинья Диас Роберт Левандовски Лаутаро Мартинес Усман Дембеле Аюб Эль-Кааби Нико Уильямс Иньяки Уильямс Расмус Хойлунд Бруну Фернандеш Седрик Бакамбу Кристофер Нкунку Роландо Мандрагора Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций бомбардиры лучший бомбардир
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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