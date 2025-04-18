ОФИЦИАЛЬНО. У Испании будет 5 клубов в Лиге чемпионов 2025/26
В Лигу чемпионов уже вышли: Бавария, Байер, Ливерпуль, ПСЖ и Барселона
Испания, как и Англия, получит дополнительный пропуск и будет представлена 5 командами в Лиге чемпионов 2025/26.
Это стала известно после победы Атлетика Бильбао над Рейнджерс (0:0, 2:0) в 1/4 финала Лиги Европы 2024/25. Также свой вклад внес Бетис, пройдя в Лиге конференций польскую Ягеллонию (2:0, 1:1).
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В основном раунде Лиги чемпионов 2025/26 выступят 36 команд, которые будут объединены в одну турнирную таблицу.
Две лучших страны в односезонном рейтинге УЕФА получают дополнительные пропуски в ЛЧ – ими досрочно стали Англия и Испания. А вот Италия потеряла теоретические шансы войти в число двух лучших ассоциаций в рейтинге.
В односезонном рейтинге впереди:
- Гарантированная путевка: Англия (26.821), Испания (23.250)
- Потеряли шансы: Италия (21.187), Германия (18.421), Франция (16.857), Португалия (16.250), Бельгия (15.650), Нидерланды (15.250)
Команда, занявшая 5-е место в Ла Лиге, также получит право выступить в Лиге чемпионов. За эту позицию ведут борьбу Вильярреал (51) и Бетис (48).
- Топ-6 Ла Лиги: Барселона (73), Реал Мадрид (66), Атлетико Мадрид (63), Атлетик Бильбао (57), Вильярреал (51), Бетис (48).
Место в Лиге чемпионов 2025/26 уже обеспечили себе 5 команд:
- Бавария и Байер (Германия), Ливерпуль (Англия), ПСЖ (Франция) и Барселона (Испания)
Коэффициент УЕФА для стран рассчитывается так: количество набранных очков (2 за победу, 1 за ничью, плюс бонусы; квалификационные раунды учитываются как 50%) делятся на количество стартовавших в евросезоне команд от страны.
Турнирная таблица Ла Лиги
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Барселона
|31
|22
|4
|5
|84 - 29
|70
|2
|Реал Мадрид
|31
|20
|6
|5
|64 - 31
|66
|3
|Атлетико Мадрид
|31
|18
|9
|4
|53 - 26
|63
|4
|Атлетик Бильбао
|31
|15
|12
|4
|49 - 25
|57
|5
|Вильярреал
|30
|14
|9
|7
|53 - 40
|51
|6
|Бетис
|31
|13
|9
|9
|42 - 39
|48
|7
|Сельта
|31
|12
|7
|12
|44 - 45
|43
|8
|Мальорка
|31
|12
|7
|12
|31 - 37
|43
|9
|Реал Сосьедад
|31
|12
|5
|14
|30 - 34
|41
|10
|Райо Вальекано
|31
|10
|10
|11
|34 - 38
|40
|11
|Хетафе
|31
|10
|9
|12
|31 - 28
|39
|12
|Осасуна
|31
|8
|14
|9
|36 - 44
|38
|13
|Валенсия
|31
|9
|10
|12
|35 - 47
|37
|14
|Севилья
|31
|9
|9
|13
|34 - 42
|36
|15
|Эспаньол
|30
|9
|8
|13
|33 - 40
|35
|16
|Жирона
|31
|9
|7
|15
|38 - 48
|34
|17
|Алавес
|31
|7
|9
|15
|33 - 45
|30
|18
|Лас Пальмас
|31
|7
|8
|16
|37 - 52
|29
|19
|Леганес
|31
|6
|10
|15
|29 - 48
|28
|20
|Вальядолид
|31
|4
|4
|23
|21 - 73
|16
Гонка за две дополнительных путевки в ЛЧ 2025/26
Сетка плей-офф Лиги чемпионов
Сетка плей-офф Лиги Европы
Сетка плей-офф Лиги конференций
Страны-лидеры в рейтинге УЕФА за сезон 2024/25
Пятилетний рейтинг УЕФА 2025
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