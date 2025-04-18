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Лига чемпионов
18 апреля 2025, 03:41 | Обновлено 18 апреля 2025, 04:01
389
0

ОФИЦИАЛЬНО. У Испании будет 5 клубов в Лиге чемпионов 2025/26

В Лигу чемпионов уже вышли: Бавария, Байер, Ливерпуль, ПСЖ и Барселона

18 апреля 2025, 03:41 | Обновлено 18 апреля 2025, 04:01
389
0
ОФИЦИАЛЬНО. У Испании будет 5 клубов в Лиге чемпионов 2025/26
Getty Images/Global Images Ukraine. Нико Уильямс

Испания, как и Англия, получит дополнительный пропуск и будет представлена 5 командами в Лиге чемпионов 2025/26.

Это стала известно после победы Атлетика Бильбао над Рейнджерс (0:0, 2:0) в 1/4 финала Лиги Европы 2024/25. Также свой вклад внес Бетис, пройдя в Лиге конференций польскую Ягеллонию (2:0, 1:1).

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В основном раунде Лиги чемпионов 2025/26 выступят 36 команд, которые будут объединены в одну турнирную таблицу.

Две лучших страны в односезонном рейтинге УЕФА получают дополнительные пропуски в ЛЧ – ими досрочно стали Англия и Испания. А вот Италия потеряла теоретические шансы войти в число двух лучших ассоциаций в рейтинге.

В односезонном рейтинге впереди:

  • Гарантированная путевка: Англия (26.821), Испания (23.250)
  • Потеряли шансы: Италия (21.187), Германия (18.421), Франция (16.857), Португалия (16.250), Бельгия (15.650), Нидерланды (15.250)

Команда, занявшая 5-е место в Ла Лиге, также получит право выступить в Лиге чемпионов. За эту позицию ведут борьбу Вильярреал (51) и Бетис (48).

  • Топ-6 Ла Лиги: Барселона (73), Реал Мадрид (66), Атлетико Мадрид (63), Атлетик Бильбао (57), Вильярреал (51), Бетис (48).

Место в Лиге чемпионов 2025/26 уже обеспечили себе 5 команд:

  • Бавария и Байер (Германия), Ливерпуль (Англия), ПСЖ (Франция) и Барселона (Испания)

Коэффициент УЕФА для стран рассчитывается так: количество набранных очков (2 за победу, 1 за ничью, плюс бонусы; квалификационные раунды учитываются как 50%) делятся на количество стартовавших в евросезоне команд от страны.

Турнирная таблица Ла Лиги

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Барселона 31 22 4 5 84 - 29 70
2 Реал Мадрид 31 20 6 5 64 - 31 66
3 Атлетико Мадрид 31 18 9 4 53 - 26 63
4 Атлетик Бильбао 31 15 12 4 49 - 25 57
5 Вильярреал 30 14 9 7 53 - 40 51
6 Бетис 31 13 9 9 42 - 39 48
7 Сельта 31 12 7 12 44 - 45 43
8 Мальорка 31 12 7 12 31 - 37 43
9 Реал Сосьедад 31 12 5 14 30 - 34 41
10 Райо Вальекано 31 10 10 11 34 - 38 40
11 Хетафе 31 10 9 12 31 - 28 39
12 Осасуна 31 8 14 9 36 - 44 38
13 Валенсия 31 9 10 12 35 - 47 37
14 Севилья 31 9 9 13 34 - 42 36
15 Эспаньол 30 9 8 13 33 - 40 35
16 Жирона 31 9 7 15 38 - 48 34
17 Алавес 31 7 9 15 33 - 45 30
18 Лас Пальмас 31 7 8 16 37 - 52 29
19 Леганес 31 6 10 15 29 - 48 28
20 Вальядолид 31 4 4 23 21 - 73 16
Полная таблица

Гонка за две дополнительных путевки в ЛЧ 2025/26

Сетка плей-офф Лиги чемпионов

Сетка плей-офф Лиги Европы

Сетка плей-офф Лиги конференций

Страны-лидеры в рейтинге УЕФА за сезон 2024/25

Пятилетний рейтинг УЕФА 2025

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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