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Лига Европы
Айнтрахт Ф
17.04.2025 22:00 - : -
Тоттенхэм
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Лига Европы
15 апреля 2025, 22:16 |
43
0

Айнтрахт Франкфурт – Тоттенхэм. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы

Поединок состоится 17 апреля в 22:00 по Киеву

15 апреля 2025, 22:16 |
43
0
Айнтрахт Франкфурт – Тоттенхэм. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 17 апреля, состоится ответный матч 1/4 финала Лиги Европы «Айнтрахт» – «Тоттенхэм». Встреча пройдёт на арене «Дойче Банк Парк» во Франкфурте. Первый поединок закончился со счетом 1:1.

Sport.ua совместно с betking анонсирует предстоящий поединок!

Айнтрахт

«Айнтрахт» в основном этапе Лиги Европы набрал 16 очков (5 побед, 1 ничья, 2 поражения). В турнирной таблице команда заняла пятое место. В 1/8 финала «Айнтрахт» встречался с «Аяксом» и одержал две победы (2:1 в гостях и 4:1 дома). В чемпионате Германии «Айнтрахт» перед матчем с «Тоттенхемом» встречался с «Хайденхаймом» и одержал победу со счетом 3:0. В турнирной таблице Бундеслиги «Айнтрахт» идет на третьем месте.

Тоттенхэм

«Тоттенхэм» проваливает сезон на внутренней арене. В промежутке между матчами с «Айнтрахтом», «шпоры» провели поединок с «Вулверхэмптоном» и уступили со счетом 2:4. В турнирной таблице АПЛ «Тоттенхэм» идет на 15 месте, рядом с «Манчестер Юнайтед». А вот в Лиге Европы «Тоттенхэм» закончил основной этап на четвертом месте. В 1/8 финала команда по сумме двух матчей обыграла нидерландский «АЗ». В гостях «Тоттенхэм» проиграл 0:1, но дома взял реванш 3:1.

Личные встречи

Команды провели три поединка. Один матч выиграл «Тоттенхэм», два других завершились вничью.

«Айнтрахт» – «Тоттенхэм»: ключевая статистика и тренды

В Лиге Европы «Айнтрахт» забивает в среднем по 1,91 гола за игру. Средняя результативность «Тоттенхэма» составляет также 1,91 гола за матч.

Возможные составы

  • «Айнтрахт»: Кауан Сантос, Теат, Кристенсен, Кох, Тута, Схири, Ларссон, Браун, Гетце, Баойя, Экитике.
  • «Тоттенхэм»: Викарио, Удоджи, Порро, ван де Вен, Ромеро, Мэддисон, Бентанкур, Бергвалль, Сон Хын Мин, Соланке, Джонсон.

Прогноз

В этом противостоянии все может решить один забитый мяч. Возможен вариант с тотал меньше 2,5. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 2,25.

Прогноз Sport.ua
Айнтрахт Ф
17 апреля 2025 -
22:00
Тоттенхэм
Тотал меньше 2,5 2,25 Сделать ставку
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Айнтрахт Франкфурт Тоттенхэм Лига Европы прогнозы прогнозы на футбол
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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