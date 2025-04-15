Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Челси – Легия. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Лига конференций
Челси
17.04.2025 22:00 - : -
Легия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига конференций
15 апреля 2025, 21:14 |
35
0

Челси – Легия. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций

Поединок состоится 17 апреля в 22:00 по Киеву

15 апреля 2025, 21:14 |
35
0
Челси – Легия. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 17 апреля, состоится ответный матч 1/4 финала Лиги конференций «Челси» – «Легия». Встреча пройдёт на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Первый поединок закончился уверенной победой «Челси» со счетом 3:0.

Sport.ua совместно с betking анонсирует предстоящий поединок!

Челси

«Челси» прошел основной этап Лиги конференций без особых проблем. Команда Энцо Марески выиграла все шесть матчей с разницей забитых и пропущенных мячей 26:5 и заняла в турнирной таблице первое место. В 1/8 финала «Челси» дважды одолел «Копенгаген» (2:1 в гостях и 1:0 дома). Довольно легко подопечные Марески справились в Варшаве с «Легией», забив три мяча после перерыва. Перед ответным матчем Лиги конференций «Челси» в поединке АПЛ встретился с «Ипсвичем» и завершил игру вничью 2:2.

Легия

«Легия» бодро начала выступления в основном этапе Лиги конференций, выиграв первые четыре матча. Но затем последовали поражения от «Лугано» (1:2) и «Юргордена» (1:3), которые отбросили команду на четвертое место. Первый матч 1/8 финала с «Молде» польский клуб проводил на выезде и проиграл 2:3. В домашнем поединке «Легия» отыграла отставание и в дополнительное время забила решающий мяч (2:0). Перед визитом в Лондон «Легия» в матче чемпионата Польши проиграла «Ягеллонии» (0:1).

Личные встречи

Поединок в Варшаве, который прошел 10 апреля и закончился победой «Челси» со счетом 3:0, стал первым в истории противостояния команд

«Челси» – «Легия»: ключевая статистика и тренды

В Лиге конференций «Челси» забивает в среднем по 3,56 гола за игру. Средняя результативность «Легии» составляет 1,78 гола за матч.

Возможные составы

  • «Челси»: Йоргенсен, Гюсто, Ачимпонг, Бадьяшиль, Адарабиойо, Кукурелья, Дьюзбери-Холл, Джордж, Палмер, Санчо, Нкунку.
  • «Легия»: Тобяш, Винагре, Вшолек, Капуади, Панков, Аугустыняк, Лукиньяс, Ходына, Элитим, Ойеделе, Морисита.

Прогноз

Возможен вариант, что забьет только одна команда. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1,86.

Прогноз Sport.ua
Челси
17 апреля 2025 -
22:00
Легия
забьет только одна команда 1,86 Сделать ставку
По теме:
Манчестер Юнайтед – Лион. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Боруссия Д – Барселона. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Лиги чемпионов
На де Брюйне нацелилось сразу 4 гранда. В борьбе за звезду есть лидер
Челси Легия Варшава Лига конференций прогнозы прогнозы на футбол
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Обнародованы составы на ответный матч 1/4 финала ЛЧ Астон Вилла – ПСЖ
Футбол | 15 апреля 2025, 21:03 0
Обнародованы составы на ответный матч 1/4 финала ЛЧ Астон Вилла – ПСЖ
Обнародованы составы на ответный матч 1/4 финала ЛЧ Астон Вилла – ПСЖ

Поединок начнется 15 апреля в 22:00 по Киеву

Ястремская досрочно завершила матч против Остапенко в 1/16 финала Штутгарта
Теннис | 15 апреля 2025, 14:48 11
Ястремская досрочно завершила матч против Остапенко в 1/16 финала Штутгарта
Ястремская досрочно завершила матч против Остапенко в 1/16 финала Штутгарта

Даяна отказалась продолжать борьбу в середине второго сета

Ярмоленко определился с будущим в Динамо. Уже говорит с Суркисом
Футбол | 15.04.2025, 09:34
Ярмоленко определился с будущим в Динамо. Уже говорит с Суркисом
Ярмоленко определился с будущим в Динамо. Уже говорит с Суркисом
«Сумма космическая». Бурбас рассекретил зарплату Шевченко в сборной Украины
Футбол | 15.04.2025, 13:18
«Сумма космическая». Бурбас рассекретил зарплату Шевченко в сборной Украины
«Сумма космическая». Бурбас рассекретил зарплату Шевченко в сборной Украины
Реал нашел вратаря, который заменит Куртуа в долгосрочной перспективе
Футбол | 15.04.2025, 08:09
Реал нашел вратаря, который заменит Куртуа в долгосрочной перспективе
Реал нашел вратаря, который заменит Куртуа в долгосрочной перспективе
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФЬЮРИ: «Я закончу его карьеру»
ФЬЮРИ: «Я закончу его карьеру»
14.04.2025, 09:16 5
Бокс
Реал выбрал звезду, которая заменит Винисиуса. Он забил 44 гола за сезон
Реал выбрал звезду, которая заменит Винисиуса. Он забил 44 гола за сезон
14.04.2025, 10:30 6
Футбол
Боб АРУМ: «Мир не видел раньше такого боксера»
Боб АРУМ: «Мир не видел раньше такого боксера»
14.04.2025, 01:38
Бокс
Дэвид Хэй рассказал, кто имел большую силу, чем Кличко
Дэвид Хэй рассказал, кто имел большую силу, чем Кличко
15.04.2025, 09:14 2
Бокс
Два лидера Реала подрались на тренировке. Их пришлось разнимать
Два лидера Реала подрались на тренировке. Их пришлось разнимать
14.04.2025, 13:25 8
Футбол
Бенфика приняла неожиданное решение по Трубину
Бенфика приняла неожиданное решение по Трубину
14.04.2025, 23:37 3
Футбол
5 шайб и победа в овертайме. Украина сыграла с Польшей
5 шайб и победа в овертайме. Украина сыграла с Польшей
13.04.2025, 21:46 8
Хоккей
Обновленная таблица УПЛ. Сколько очков между Динамо, Александрией, Шахтером
Обновленная таблица УПЛ. Сколько очков между Динамо, Александрией, Шахтером
14.04.2025, 06:23 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем