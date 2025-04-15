В четверг, 17 апреля, состоится ответный матч 1/4 финала Лиги конференций «Челси» – «Легия». Встреча пройдёт на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Первый поединок закончился уверенной победой «Челси» со счетом 3:0.

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Челси

«Челси» прошел основной этап Лиги конференций без особых проблем. Команда Энцо Марески выиграла все шесть матчей с разницей забитых и пропущенных мячей 26:5 и заняла в турнирной таблице первое место. В 1/8 финала «Челси» дважды одолел «Копенгаген» (2:1 в гостях и 1:0 дома). Довольно легко подопечные Марески справились в Варшаве с «Легией», забив три мяча после перерыва. Перед ответным матчем Лиги конференций «Челси» в поединке АПЛ встретился с «Ипсвичем» и завершил игру вничью 2:2.

Легия

«Легия» бодро начала выступления в основном этапе Лиги конференций, выиграв первые четыре матча. Но затем последовали поражения от «Лугано» (1:2) и «Юргордена» (1:3), которые отбросили команду на четвертое место. Первый матч 1/8 финала с «Молде» польский клуб проводил на выезде и проиграл 2:3. В домашнем поединке «Легия» отыграла отставание и в дополнительное время забила решающий мяч (2:0). Перед визитом в Лондон «Легия» в матче чемпионата Польши проиграла «Ягеллонии» (0:1).

Личные встречи

Поединок в Варшаве, который прошел 10 апреля и закончился победой «Челси» со счетом 3:0, стал первым в истории противостояния команд

«Челси» – «Легия»: ключевая статистика и тренды

В Лиге конференций «Челси» забивает в среднем по 3,56 гола за игру. Средняя результативность «Легии» составляет 1,78 гола за матч.

Возможные составы

«Челси»: Йоргенсен, Гюсто, Ачимпонг, Бадьяшиль, Адарабиойо, Кукурелья, Дьюзбери-Холл, Джордж, Палмер, Санчо, Нкунку.

«Легия»: Тобяш, Винагре, Вшолек, Капуади, Панков, Аугустыняк, Лукиньяс, Ходына, Элитим, Ойеделе, Морисита.

Прогноз

Возможен вариант, что забьет только одна команда. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1,86.