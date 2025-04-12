12 апреля женская сборная Украины переиграла команду Швейцарии в матчевом противостоянии Кубка Билли Джиг Кинг 2025.

Украинки победили со счетом 2:1. Марта Костюк уступила Селин Наеф, Элина Свитолина одолела Жиль Тайхман, а тандем Катарина Завацкая / Надежда Киченок оказался сильнее дуэта Сюзан Бандекки / Селин Наеф.

Украинка выиграла группу Е и вышла в финальный турнир КБДК-2025. 11 апреля сине-желтые справились с Польшей 3:0.

Sport.ua предлагается ознакомиться с фотогалерей противостояния Украина – Швейцария!

Украина – Швейцария – 2:1

ФОТО. Исторический успех: как Украина одолела Швейцарию в Квалификации КБДК