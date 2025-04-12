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  4. ФОТО. Исторический успех: как Украина одолела Швейцарию в Квалификации КБДК
Кубок Билли Джин Кинг
12 апреля 2025, 23:28 |
418
0

ФОТО. Исторический успех: как Украина одолела Швейцарию в Квалификации КБДК

Сине-желтые выиграли отборочную группу и вышли в Финал командного турнира

12 апреля 2025, 23:28 |
418
0
ФОТО. Исторический успех: как Украина одолела Швейцарию в Квалификации КБДК
ФТУ

12 апреля женская сборная Украины переиграла команду Швейцарии в матчевом противостоянии Кубка Билли Джиг Кинг 2025.

Украинки победили со счетом 2:1. Марта Костюк уступила Селин Наеф, Элина Свитолина одолела Жиль Тайхман, а тандем Катарина Завацкая / Надежда Киченок оказался сильнее дуэта Сюзан Бандекки / Селин Наеф.

Украинка выиграла группу Е и вышла в финальный турнир КБДК-2025. 11 апреля сине-желтые справились с Польшей 3:0.

Sport.ua предлагается ознакомиться с фотогалерей противостояния Украина – Швейцария!

Украина Швейцария – 2:1

  • Марта Костюк – Селин Наеф – 4:6, 6:7 (1:7)
  • Элина Свитолина – Жиль Тайхман – 6:4, 6:2
  • Катарина Завацкая / Надежда Киченок – Сюзан Бандекки / Селин Наеф – 6:4, 3:6, [10:5]

ФОТО. Исторический успех: как Украина одолела Швейцарию в Квалификации КБДК

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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