ФОТО. Исторический успех: как Украина одолела Швейцарию в Квалификации КБДК
Сине-желтые выиграли отборочную группу и вышли в Финал командного турнира
12 апреля женская сборная Украины переиграла команду Швейцарии в матчевом противостоянии Кубка Билли Джиг Кинг 2025.
Украинки победили со счетом 2:1. Марта Костюк уступила Селин Наеф, Элина Свитолина одолела Жиль Тайхман, а тандем Катарина Завацкая / Надежда Киченок оказался сильнее дуэта Сюзан Бандекки / Селин Наеф.
Украинка выиграла группу Е и вышла в финальный турнир КБДК-2025. 11 апреля сине-желтые справились с Польшей 3:0.
Sport.ua предлагается ознакомиться с фотогалерей противостояния Украина – Швейцария!
Украина – Швейцария – 2:1
- Марта Костюк – Селин Наеф – 4:6, 6:7 (1:7)
- Элина Свитолина – Жиль Тайхман – 6:4, 6:2
- Катарина Завацкая / Надежда Киченок – Сюзан Бандекки / Селин Наеф – 6:4, 3:6, [10:5]
ФОТО. Исторический успех: как Украина одолела Швейцарию в Квалификации КБДК
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