Прошлогодний чемпион – out. Определены полуфиналисты Мастерса в Монте-Карло
Стефанос Циципас потерпел поражение от Лоренцо Музетти, Карлос Алькарас оформил камбек
На грунтовом турнире АТР 1000 в Монте-Карло определены все участники 1/2 финала.
Второй сеяный Карлос Алькарас с камбеком переиграл Артура Фиса. Испанец уступал 4:6, 5:5 (0:40) на своей подаче, но вовремя сумел вернуться в игру.
Следующим соперником Карлитоса будет его соотечественник Алехандро Давидович Фокина. Фокина в четвертьфинале оказался сильнее Алексея Попырина.
Прошлогодний чемпион Стефанос Циципас вылетел от Лоренцо Музетти. Грек убедительно взял первый сет 6:1, но развить успех у него не получилось.
Музетти за выход в финал поборется против восьмого сеяного Алекса де Минаура. Австралиец уничтожил Григора Димитрова 6:0, 6:0.
Полуфиналы в Монте-Карло пройдут 12 апреля.
АТР 1000 Монте-Карло. 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Лоренцо Музетти [13] – Стефанос Циципас [6] – 1:6, 6:3, 6:4
Григор Димитров [15] – Алекс де Минаур [8] – 0:6, 0:6
Нижняя часть сетки
Алехандро Давидович Фокина – Алексей Попырин – 6:3, 6:2
Артур Фис [12] – Карлос Алькарас [2] – 6:4, 5:7, 3:6
АТР 1000 Монте-Карло. Пары 1/2 финала
Лоренцо Музетти [13] – Алекс де Минаур [8]
Алехандро Давидович Фокина – Карлос Алькарас [2]
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