Прошлогодний чемпион – out. Определены полуфиналисты Мастерса в Монте-Карло

На грунтовом турнире АТР 1000 в Монте-Карло определены все участники 1/2 финала.

Второй сеяный Карлос Алькарас с камбеком переиграл Артура Фиса. Испанец уступал 4:6, 5:5 (0:40) на своей подаче, но вовремя сумел вернуться в игру.

Следующим соперником Карлитоса будет его соотечественник Алехандро Давидович Фокина. Фокина в четвертьфинале оказался сильнее Алексея Попырина.

Прошлогодний чемпион Стефанос Циципас вылетел от Лоренцо Музетти. Грек убедительно взял первый сет 6:1, но развить успех у него не получилось.

Музетти за выход в финал поборется против восьмого сеяного Алекса де Минаура. Австралиец уничтожил Григора Димитрова 6:0, 6:0.

Полуфиналы в Монте-Карло пройдут 12 апреля.

АТР 1000 Монте-Карло. 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Лоренцо Музетти [13] – Стефанос Циципас [6] – 1:6, 6:3, 6:4

Григор Димитров [15] – Алекс де Минаур [8] – 0:6, 0:6

Нижняя часть сетки

Алехандро Давидович Фокина – Алексей Попырин – 6:3, 6:2

Артур Фис [12] – Карлос Алькарас [2] – 6:4, 5:7, 3:6

АТР 1000 Монте-Карло. Пары 1/2 финала

Лоренцо Музетти [13] – Алекс де Минаур [8]

Алехандро Давидович Фокина – Карлос Алькарас [2]