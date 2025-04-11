Алькарас сыграет в испанском дерби. Определилась первая пара в полуфинале

Испанский теннисист Карлос Алькарас (АТР 3) пробился в полуфинал грунтового турнира АТР 1000 в Монте-Карло, Монако.

В четвертьфинале испанец в трех сетах переиграл Артура Фиса (Франция, ATP 15) за 2 час и 26 минут. Алькарас проиграл первый сет, но втором переломил ход поединка и убедительно сыграл в третьем. Это была первая встреча соперников.

ATP 1000 Монте-Карло. Грунт. Четвертьфинал

Артур Фис (Франция) [12] – Карлос Алькарас (Испания) [2] – 6:4, 5:7, 3:6

Следующим соперником Карлитоса будет его соотечественник Алехандро Давидович-Фокина (АТР 42).