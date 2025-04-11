Минор на Мажоре. Димитров получил порцию из двух теннисных нулей

10-я ракетка мира Алекс де Минуар (Австралия) феерично прошел в полуфинал на грунтовом турнире АТР 1000 в Монте-Карло, Монако.

В четвертьфинале австралиец в двух сетах переиграл болгарского теннисиста Григора Димитрова (АТР 18) всего за 44 минуты. Алекс не отдал за весь матч болгарину ни одного гейма и повесил две баранки. Это был седьмой матч между соперниками и пятая победа австралийского теннисиста.

ATP 1000 Монте-Карло. Грунт. Четвертьфинал

Алекс де Минуар (Австралия) [8] – Григор Димитров (Болгария) [15] – 6:0, 6:0

В полуфинале Алекс де Минуар встретится с победителем матча Лоренцо Музетти (Италия, АТР 16) – Стефанос Циципас (Греция, АТР 8).