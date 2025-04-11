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  4. Минор на Мажоре. Димитров получил порцию из двух теннисных нулей
ATP
11 апреля 2025, 17:57 | Обновлено 11 апреля 2025, 18:07
78
0

Минор на Мажоре. Димитров получил порцию из двух теннисных нулей

Австралийская карусель. Де Минор прокатил Димитрова двумя сетами по 6:0

11 апреля 2025, 17:57 | Обновлено 11 апреля 2025, 18:07
78
0
Минор на Мажоре. Димитров получил порцию из двух теннисных нулей
ATP Tour. Алекс де Минуар

10-я ракетка мира Алекс де Минуар (Австралия) феерично прошел в полуфинал на грунтовом турнире АТР 1000 в Монте-Карло, Монако.

В четвертьфинале австралиец в двух сетах переиграл болгарского теннисиста Григора Димитрова (АТР 18) всего за 44 минуты. Алекс не отдал за весь матч болгарину ни одного гейма и повесил две баранки. Это был седьмой матч между соперниками и пятая победа австралийского теннисиста.

ATP 1000 Монте-Карло. Грунт. Четвертьфинал

Алекс де Минуар (Австралия) [8] – Григор Димитров (Болгария) [15] – 6:0, 6:0

В полуфинале Алекс де Минуар встретится с победителем матча Лоренцо Музетти (Италия, АТР 16) – Стефанос Циципас (Греция, АТР 8).

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ATP Монте-Карло Алекс де Минаур Григор Димитров Лоренцо Музетти Стефанос Циципас
Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
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