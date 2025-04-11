Давидович-Фокина уверенно вышел в полуфинал Мастерса в Монте-Карло

42-я ракетка мира Алехандро Давидович-Фокина (Испания) продолжает победное шествие на грунтовом турнире АТР 1000 в Монте-Карло, Монако.

В четвертьфинале испанец в двух сетах уверенно переиграл австралийского теннисиста Алексея Попырина (АТР 27) всего за 1 час и 10 минут. В решающем сете Алехандро уже в дебюте сделал два брейка и удержал все свои подачи. Это было второе противостояние между теннисистами, счет сравнялся – 1:1.

ATP 1000 Монте-Карло. Грунт. четвертьфинал

Алехандро Давидович-Фокина (Испания) – Алексей Попырин (Австралия) – 6:3, 6:2

В полуфинале испанский теннисист сыграет с победителем матча Артур Фис (Франция, АТР 15) – Карлос Алькарас (Испания, АТР 3).