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  4. Камбэк Музетти. Определился последний полуфиналист Мастерса в Монте-Карло
ATP
11 апреля 2025, 20:21 | Обновлено 11 апреля 2025, 20:39
157
0

Камбэк Музетти. Определился последний полуфиналист Мастерса в Монте-Карло

Лоренцо Музетти в непростом поединке переиграл Стефаноса Циципаса

11 апреля 2025, 20:21 | Обновлено 11 апреля 2025, 20:39
157
0
Камбэк Музетти. Определился последний полуфиналист Мастерса в Монте-Карло
ATP Tour. Лоренцо Музетти

Итальянский теннисист Лоренцо Музетти (АТР 16) стал последним полуфиналистом на грунтовом турнире АТР 1000 в Монте-Карло, Монако.

Итальянец в непростом поединке переиграл действующего чемпиона Монте-Карло Стефаноса Циципаса (АТР 8) из Греции. Лоренцо вчистую проиграл первый сет, отдав греку две подачи и не сделав в ответ ни единого брейка. Но в дальнейшем итальянский теннисист переломил ход поединка, заставив Стефаноса нервничать и допускать ошибки.

ATP 1000 Монте-Карло. Грунт. Четвертьфинал

Стефанос Циципас (Греция) [6] – Лоренцо Музетти (Италия) [13] – 6:1, 3:6, 4:6

Это была шестая встреча соперников и всего лишь первая победа Музетти.

В полуфинале итальянцу будет противостоять 10-я ракетка мира Алекс де Минаур (Австралия).

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ATP Монте-Карло Лоренцо Музетти Стефанос Циципас
Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
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