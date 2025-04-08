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Бавария
08.04.2025 22:00 - : -
Интер Милан
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Лига чемпионов
08 апреля 2025, 04:29 | Обновлено 08 апреля 2025, 04:33
32
0

Бавария – Интер. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Лиги чемпионов

Поединок состоится 8 апреля в 22:00 по Киеву

08 апреля 2025, 04:29 | Обновлено 08 апреля 2025, 04:33
32
0
Бавария – Интер. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Лиги чемпионов
Коллаж Sport.ua

8 апреля на «Альянц-Арене» пройдет первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором Бавария встретится с Интером. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Бавария

Команда сейчас пытается отыграться за неудачи прошлого сезона. Тогда даже казалось, что с Кейном пришло не только усиление, но и знаменитое проклятье Тоттенхэма - ну как мог Харри и в Мюнхене оставаться без трофеев? Впрочем, сейчас есть достаточно комфортный отрыв от Байера, а на других преследователей тем более давно можно не смотреть. Хотя еще осенью ему же Компани с подопечными уступили дома в кубке!

Довольно противоречиво начинал Венсан и в Лиге чемпионов. После первых трех туров у него уже было два поражения там, Астон Вилле с Барселоной. Впрочем, в дальнейших поединках уступили только Фейеноорду, да с Селтиком дома сыграли вничью в феврале, после победы на выезде. А Байер, с которым пересеклись и тут, в 1/8 финала получил от земляков за 180+ минут пять безответных голов.

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Интер

Клуб в прошлом сезоне сосредоточился в основном на Серии А. И очень уверенно вернул себе там скудетто. Сейчас его пытаются удержать, и к середине весны получилось подойти в статусе единоличного лидера, пусть и без того невероятного отрыва, что был год назад. Заодно есть шансы и кубок добавить, но пока еще нужно пройти в 1/2 Милан - а ведь именно ему уступили зимой в рамках Суперкубка.

Где итальянцы смотрелись солидно, это в Лиге чемпионов. В основном раунде турнира они не выигрывали только на выезде, с Мачнестер Сити (0:0) и Байером (0:1, уже в декабре). Таким образом, команда получила возможность играть в плей-офф только с 1/8 финала, где уверенно, 2:0 и 2:1, обыграла Фейеноорд.

Статистика личных встреч

Было много всего, начиная с обмена победами в Кубке УЕФА-1988. Прежде всего, памятен финал Лиги чемпионов, выигранный Моуринью в Мадриде в 2010-м, и драматичный проход уже без него, в 1/8 следующего цикла, с обменом выездными победами. Реванш немцы толком взяли в 2022-м, закончив оба матча на 2:0.

Прогноз

Букмекерские конторы лояльны к немцам. Но гости сыграны и стабильны - ставим на из победу с форой +1 (коэффициент - 1,6).

Прогноз Sport.ua
Бавария
8 апреля 2025 -
22:00
Интер Милан
Фора Интера (+1) 1.60 Сделать ставку

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Бавария Интер Милан Бавария - Интер Лига чемпионов прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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