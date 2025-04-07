АМОРИМ: «Я понимаю, что МЮ переживает худший сезон в истории клуба»

Главный тренер Ман Юнайтед Рубен Аморим прокомментировал ничью в матче 31-го тура АПЛ против Ман Сити (0:0):

«Мы создали несколько моментов. Игра была совсем другой, чем с Ноттингемом. Это был другой соперник, но у нас снова была та же проблема с голами. Иногда мы делали все правильно, а Эдерсон был на высоте. Очень важно забивать голы, чтобы выигрывать матчи.

Сейчас действительно тяжело, каждый день. Но представьте, что в следующем сезоне все будет совсем по-другому. Поэтому я всегда говорю, что я спешу, потому что мы очень страдаем. Все здесь много страдают из-за этих изменений, и нам нужно показать результат в следующем году, сразу. Если нет, то я чувствую, что все, что сейчас происходит, мы не используем на максимум. Это важно понять.

В хорошие дни, когда мы показываем хорошую игру, мы думаем именно так. Важно как можно быстрее начать работать с игроками, улучшать их, чтобы начать следующий сезон с более четким пониманием того, чего мы хотим. Сегодня был тот день, когда мы играли хорошо, хотя вы можете почувствовать, что мы не на самом высоком уровне, интенсивность не такая, как должна быть, но нужно понимать контекст обеих команд в данный момент.

Каждая игра имеет свою историю. Нам нужно иногда дать команде время, чтобы понять друг друга, а затем подходить к игре. Вы помните, когда я только пришел, мы часто пропускали гол на первых 10 минут, и это изменяло ход игры и стратегию, потому что мы уже проигрывали 0:1. Я думаю, эти игроки доказали не только в этом сезоне, но и в предыдущих, что когда они собраны и сконцентрированы, они могут выиграть любой матч.

Я понимаю, что эксперты критически относятся ко всему, и я понимаю, что сейчас мы переживаем худший сезон в истории клуба. Ман Сити выиграл все в прошлом и сейчас борется. Мы не в лучшей форме, чтобы подарить лучшее шоу фанатам. Мы не боремся за большие титулы. Конечно, это другой контекст. Нужно учитывать контекст игры, и я понимаю критику в адрес игроков, которые играли в этот момент по-другому, потому что они постоянно боролись за различные титулы. Это совсем другой контекст.

Я могу сказать, что мы хотим быть конкурентоспособными в короткий срок, но чтобы быть действительно доминирующими против любого соперника, это займет много времени. Нам нужно использовать разные стратегии и стили игры, когда мы сталкиваемся с разными соперниками. В таком стиле игры Ман Сити, возможно, лучшая команда в мире, и они играют так уже некоторое время.

Важно то, что если сравнить эту игру с той против Арсенала, то в некоторых моментах мы тоже играли похоже на Ман Сити. А против Арсенала мы так не играли, это были четкие переходные моменты. Сегодня все было немного иначе. Мы улучшаемся, но играть в таком стиле, как они играют уже много лет, нам еще нужно много времени».