МИЧЕЛ: «Надо признать ошибки. Я буду сражаться за Жирону до конца»

Главный тренер «Жироны» Мичел рассказал, что он расстроен результатом матча 30-го тура против «Алавеса» (0:1), но уверен, что команда вместе с болельщиками сможет улучшить ситуацию:

«Нам очень нужны болельщики. Нам нужно работать больше, чем когда-либо, чтобы изменить динамику, и я думаю, что мы можем это сделать. Есть много команд в такой же ситуации, как и мы, но это не будет легко.

Когда игра закончилась, я сказал игрокам, что мы должны принять ситуацию. Мы должны признать ошибки, которые совершаем, и посмотреть, куда мы движемся. Я вижу команду с преданностью и настроем, и я не хочу, чтобы кто-то сдался.

Я буду бороться за «Жирону» до конца. Я хочу быть здесь и хочу, чтобы все боролись со мной. Это то, что я сказал игрокам и что я чувствую».