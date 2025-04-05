Испания05 апреля 2025, 17:02 | Обновлено 05 апреля 2025, 17:30
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Большой кризис Жироны. Команда Цыганкова проиграла аутсайдеру Ла Лиги
Жирона не выигрывает восемь матчей кряду
05 апреля 2025, 17:02 | Обновлено 05 апреля 2025, 17:30
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Жирона в матче чемпионата Испании против Алавеса на своем поле уступила со счетом 0:1 и продлила длительную серию без побед в Ла Лиге.
Жирона не выигрывает уже восемь матчей кряду (5 поражений и три ничейных результата). Последний раз команда Мичела побеждала еще 3 февраля, когда обыграла Лас-Пальмас.
Украинский полузащитник Виктор Цыганков вышел на поле на 68-й минуте.
Команда Мичела с 34 очками остается на 13-й позиции, а Алавес, набрав 30 пунктов, поднимается на 17-е место.
Чемпионат Испании. 30-й тур
Жирона – Алавес 0:1
Гол: Висенте, 61
События матча
61’
ГОЛ ! Мяч забил Карлос Висенте (Алавес).
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