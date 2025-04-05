Большой кризис Жироны. Команда Цыганкова проиграла аутсайдеру Ла Лиги

Жирона в матче чемпионата Испании против Алавеса на своем поле уступила со счетом 0:1 и продлила длительную серию без побед в Ла Лиге.

Жирона не выигрывает уже восемь матчей кряду (5 поражений и три ничейных результата). Последний раз команда Мичела побеждала еще 3 февраля, когда обыграла Лас-Пальмас.

Украинский полузащитник Виктор Цыганков вышел на поле на 68-й минуте.

Команда Мичела с 34 очками остается на 13-й позиции, а Алавес, набрав 30 пунктов, поднимается на 17-е место.

Чемпионат Испании. 30-й тур

Жирона – Алавес 0:1

Гол: Висенте, 61