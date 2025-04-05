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Чемпионат Испании
Жирона
05.04.2025 15:00 – FT 0 : 1
Алавес
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Испания
05 апреля 2025, 17:02 | Обновлено 05 апреля 2025, 17:30
430
2

Большой кризис Жироны. Команда Цыганкова проиграла аутсайдеру Ла Лиги

Жирона не выигрывает восемь матчей кряду

05 апреля 2025, 17:02 | Обновлено 05 апреля 2025, 17:30
430
2
Большой кризис Жироны. Команда Цыганкова проиграла аутсайдеру Ла Лиги
Getty Images/Global Images Ukraine

Жирона в матче чемпионата Испании против Алавеса на своем поле уступила со счетом 0:1 и продлила длительную серию без побед в Ла Лиге.

Жирона не выигрывает уже восемь матчей кряду (5 поражений и три ничейных результата). Последний раз команда Мичела побеждала еще 3 февраля, когда обыграла Лас-Пальмас.

Украинский полузащитник Виктор Цыганков вышел на поле на 68-й минуте.

Команда Мичела с 34 очками остается на 13-й позиции, а Алавес, набрав 30 пунктов, поднимается на 17-е место.

Чемпионат Испании. 30-й тур

Жирона – Алавес 0:1
Гол: Висенте, 61

События матча

61’
ГОЛ ! Мяч забил Карлос Висенте (Алавес).
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Жирона Виктор Цыганков Алавес Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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pol-55
Криза?Стандарт для *халіфа на час*.
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easterly
В сьогоднішній грі два фактори: такі, як донджума і те, що ісполняль судєйка. Як би це був риал, то пеналь, як на Стуані, поставив би не роздумуючи. Козел
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