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Чемпионат Испании
Жирона
05.04.2025 15:00 - : -
Алавес
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Испания
04 апреля 2025, 18:25 |
13
0

Жирона – Алавес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 5 апреля матч 30-го тура Ла Лиги

04 апреля 2025, 18:25 |
13
0
Жирона – Алавес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

В субботу, 5 апреля, состоится матч 30-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Жирона» и «Алавес».

Игра пройдет в Жироне на местном стадионе «Монтильиви».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 15:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Жирона – Алавес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Жирона – Алавес
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Трансляция матча В эфире

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЛА ЛИГИ

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Жирона Алавес Виктор Цыганков Ла Лига чемпионат Испании по футболу смотреть онлайн
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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