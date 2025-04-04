Испания04 апреля 2025, 18:25 |
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Жирона – Алавес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 5 апреля матч 30-го тура Ла Лиги
04 апреля 2025, 18:25 |
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В субботу, 5 апреля, состоится матч 30-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Жирона» и «Алавес».
Игра пройдет в Жироне на местном стадионе «Монтильиви».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 15:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Жирона – Алавес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Жирона – АлавесСмотреть трансляцию
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