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Чемпионат Испании
Жирона
05.04.2025 15:00 - : -
Алавес
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Испания
05 апреля 2025, 03:35 | Обновлено 05 апреля 2025, 03:36
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0

Жирона – Алавес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 5 апреля в 15:00 по Киеву

05 апреля 2025, 03:35 | Обновлено 05 апреля 2025, 03:36
8
0
Жирона – Алавес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

5 апреля на «Монтиливи» пройдет матч 30-го тура Примеры, в котором «Жирона» встретится с «Алавесом». Поединок начнется в 15:00 по киевскому времени.

Жирона

Команда показала полноценный и неожиданный прорыв в прошлом сезоне. Это был явный прыжок выше головы: Цыганков, Довбик (пришедший тот летом) и компания, что только в 2022-м голу вернулись из Сегунды, заняли третье место в итоговой таблицы. Но потом был ожидаемый спад. Тем более что ушли многие лидеры, в том числе и бомбардир, что после года в Испании перебрался в Италию, в Рому.

Дебют в Лиге чемпионов вышел полностью провальным - там проиграли львиной части соперников. Впрочем, разовой, но тоже ужасной неудачей стал вылет из кубка - ранний, да еще и от УД Логроньеса, что сейчас играет на полулюбительском уровне. Остается только Примера, где поначалу удавалось держаться в зоне еврокубков, но потом и там был продолжительный спад. Не удивительно, что против Барселоны ничего не получилось - с соседом закончили 1:4.

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Алавес

Клуб старается просто не рисковать снова вылететь в Сегунду. Достаточно уверенно этого добились в прошлом сезоне. Тогда представитель Виктории набрали 46 очков, и это позволило замкнуть топ-10.

Сейчас у команды получается куда меньше, и расслабляться не получится, идет полноценная борьба за выживание в Ла Лиге. В марте получалось удачно показать себя: с Мальоркой и Лас-Пальмас на выезде были результативные ничьи, а дома даже получилось добиться победы над Вильярреалом за счет единственного раннего гола. Но с Райо Вальекано все закончилось поражением 0:2.

Статистика личных встреч

Половину из восьми крайних очных поединков выигрывали каталонцы при единственном поражении. Даже в этом сезоне они победили на выезде, 1:0.

Прогноз

Букмекерские конторы уверены в победе каталонского клуба, тем более что тот играет дома. Но в последних турах явно живее смотрелся его соперник - спокойно можно брать ставку на то, что он и в очном поединке выиграет, при форе +1,0 забитый гол (коэффициент - 1,6).

Прогноз Sport.ua
Жирона
5 апреля 2025 -
15:00
Алавес
Фора Алавеса (+1) 1.60 Сделать ставку
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Жирона Алавес Ла Лига чемпионат Испании по футболу Виктор Цыганков прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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