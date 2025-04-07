Черная полоса. Безвыигрышная серия Жироны составляет уже 8 матчей

Испанская «Жирона» уже 8 матчей подряд не может взять три очка.

В 30-м туре испанской Ла Лиги «Жирона» на своём поле уступила «Алавесу» с минимальным счетом (0:1).

Украинский вингер хозяев Виктор Цыганков вышел на замену во втором тайме.

Это уже восьмой матч подряд в чемпионате, в котором команда Мичела не может одержать победу.

За этот период «Жирона» трижды сыграла вничью и пять раз проиграла. В последний раз каталонская команда выигрывала ещё 3 февраля – в матче с «Лас-Пальмасом» (2:1).

После 30 туров «Жирона» занимает 13-е место в турнирной таблице с 34 очками.

Безвыигрышная серия «Жироны» составляет 8 матчей