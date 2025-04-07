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  4. Черная полоса. Безвыигрышная серия Жироны составляет уже 8 матчей
Испания
07 апреля 2025, 03:12 | Обновлено 07 апреля 2025, 04:12
18
0

Черная полоса. Безвыигрышная серия Жироны составляет уже 8 матчей

Команда Виктора Цыганкова длительное время не может одержать победу

07 апреля 2025, 03:12 | Обновлено 07 апреля 2025, 04:12
18
0
Черная полоса. Безвыигрышная серия Жироны составляет уже 8 матчей
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

Испанская «Жирона» уже 8 матчей подряд не может взять три очка.

В 30-м туре испанской Ла Лиги «Жирона» на своём поле уступила «Алавесу» с минимальным счетом (0:1).

Украинский вингер хозяев Виктор Цыганков вышел на замену во втором тайме.

Это уже восьмой матч подряд в чемпионате, в котором команда Мичела не может одержать победу.

За этот период «Жирона» трижды сыграла вничью и пять раз проиграла. В последний раз каталонская команда выигрывала ещё 3 февраля – в матче с «Лас-Пальмасом» (2:1).

После 30 туров «Жирона» занимает 13-е место в турнирной таблице с 34 очками.

Безвыигрышная серия «Жироны» составляет 8 матчей

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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