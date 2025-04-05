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  4. Жирона – Алавес – 0:1. Восемь матчей без побед. Видео гола и обзор матча
Чемпионат Испании
Жирона
05.04.2025 15:00 – FT 0 : 1
Алавес
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Испания
05 апреля 2025, 18:03 | Обновлено 05 апреля 2025, 18:04
95
0

Жирона – Алавес – 0:1. Восемь матчей без побед. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 30-го тура испанской Ла Лиги

05 апреля 2025, 18:03 | Обновлено 05 апреля 2025, 18:04
95
0
Жирона – Алавес – 0:1. Восемь матчей без побед. Видео гола и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

5 апреля состоялся матч 30-го тура испанской Ла Лиги, в котором сошлись «Жирона» и «Алавес». Гости одержали победу с минимальным счетом 1:0.

Единственный гол в матче забил нападающий Карлос Висенте на 61-й минуте. Вингер хозяев Виктор Цыганков вышел на поле во втором тайме, когда на 68-й минуте заменил ван де Бека.

«Жирона» не может победить в восьми последних матчах – три ничьи и пять поражений. Подопечные Мичела занимают 13-е место, набрав 34 балла. «Алавес» продолжает бороться за выживание, в активе клуба 30 очков и 17-я позиция.

Испанская Ла Лига, 30-й тур. 5 апреля

Жирона Алавес 0:1

Гол: Висенте, 61

Видеообзор матча:

События матча

61’
ГОЛ ! Мяч забил Карлос Висенте (Алавес).
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чемпионат Испании по футболу Ла Лига Жирона Алавес Виктор Цыганков видео голов и обзор
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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