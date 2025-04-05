5 апреля состоялся матч 30-го тура испанской Ла Лиги, в котором сошлись «Жирона» и «Алавес». Гости одержали победу с минимальным счетом 1:0.

Единственный гол в матче забил нападающий Карлос Висенте на 61-й минуте. Вингер хозяев Виктор Цыганков вышел на поле во втором тайме, когда на 68-й минуте заменил ван де Бека.

«Жирона» не может победить в восьми последних матчах – три ничьи и пять поражений. Подопечные Мичела занимают 13-е место, набрав 34 балла. «Алавес» продолжает бороться за выживание, в активе клуба 30 очков и 17-я позиция.

Испанская Ла Лига, 30-й тур. 5 апреля

Жирона – Алавес – 0:1

Гол: Висенте, 61

Видеообзор матча: