Италия06 апреля 2025, 22:01 |
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Рома – Ювентус. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 31-го тура Серии А 2024/25
06 апреля 2025, 22:01 |
376
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6 апреля проходит матч 31-го тура Серии А 2024/25 между командами Рома и Ювентус.
Коллективы играют на стадионе Олимпико в Риме. Время начала встречи – 21:45 по Киеву.
Украинский форвард римлян Артем Довбик вышел на поле в стартовом составе.
Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач
Серия А 2024/25. 31-й тур, 6 апреля
Рома – Ювентус – 0:0 (матч продолжается)
(новость обновляется)
Рома – Ювентус. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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Важный матч,нужно побеждать Роме
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