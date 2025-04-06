Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Рома – Ювентус. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Италия
06 апреля 2025, 22:01 |
376
2

Рома – Ювентус. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 31-го тура Серии А 2024/25

06 апреля 2025, 22:01 |
376
2
Рома – Ювентус. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

6 апреля проходит матч 31-го тура Серии А 2024/25 между командами Рома и Ювентус.

Коллективы играют на стадионе Олимпико в Риме. Время начала встречи – 21:45 по Киеву.

Украинский форвард римлян Артем Довбик вышел на поле в стартовом составе.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Серия А 2024/25. 31-й тур, 6 апреля

Рома – Ювентус – 0:0 (матч продолжается)

(новость обновляется)

Рома – Ювентус. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

По теме:
Третье поражение для Бергамо подряд. Аталанта уступила Лацио в Серии A
«Этого не ожидают». Журналист Sky сделал выбор между Довбиком и Влаховичем
Сыграет ли Довбик? Стали известны составы на суперматч Рома – Ювентус
Артем Довбик видео голов и обзор Рома Рим Ювентус Рома - Ювентус Серия A чемпионат Италии по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтер – Верес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 06 апреля 2025, 16:05 20
Шахтер – Верес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Шахтер – Верес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Овертаймы в Кубке Украины посреди недели точно дадут о себе знать

В Александрии назвали клуб, который сделал предложение по Калюжному
Футбол | 06 апреля 2025, 09:34 1
В Александрии назвали клуб, который сделал предложение по Калюжному
В Александрии назвали клуб, который сделал предложение по Калюжному

Иван Телько рассказал о трансферных слухах по Ивану Калюжному

ОФИЦИАЛЬНО. ЛНЗ уволил коуча, что возглавлял клуб в УПЛ. Он вошел в историю
Футбол | 06.04.2025, 14:53
ОФИЦИАЛЬНО. ЛНЗ уволил коуча, что возглавлял клуб в УПЛ. Он вошел в историю
ОФИЦИАЛЬНО. ЛНЗ уволил коуча, что возглавлял клуб в УПЛ. Он вошел в историю
ПАОК и Олимпиакос провели матч. Яремчук помог оформить автогол
Футбол | 06.04.2025, 21:52
ПАОК и Олимпиакос провели матч. Яремчук помог оформить автогол
ПАОК и Олимпиакос провели матч. Яремчук помог оформить автогол
АНЧЕЛОТТИ: «Я хотел придать ему уверенности, а он провалился»
Футбол | 06.04.2025, 08:50
АНЧЕЛОТТИ: «Я хотел придать ему уверенности, а он провалился»
АНЧЕЛОТТИ: «Я хотел придать ему уверенности, а он провалился»
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
inspekcha85
Важный матч,нужно побеждать Роме
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Бой за титул чемпиона мира в супертяжелом весе не состоится из-за финансов
Бой за титул чемпиона мира в супертяжелом весе не состоится из-за финансов
04.04.2025, 19:55
Бокс
Конфликт продолжается? Поворознюк официально обратился к УАФ с требованием
Конфликт продолжается? Поворознюк официально обратился к УАФ с требованием
05.04.2025, 15:55 20
Футбол
ВИДЕО. Милевский и Алиев показали класс на баре. В своей стихии
ВИДЕО. Милевский и Алиев показали класс на баре. В своей стихии
05.04.2025, 01:41 3
Футбол
Определены полуфиналистки турнира WTA 500 в Чарльстоне
Определены полуфиналистки турнира WTA 500 в Чарльстоне
05.04.2025, 06:01
Теннис
Роналду оформил 166-й дубль в карьере. Сколько у Месси?
Роналду оформил 166-й дубль в карьере. Сколько у Месси?
05.04.2025, 15:11 1
Футбол
Источник: Анчелотти выбрал стартового вратаря Реала на следующий матч
Источник: Анчелотти выбрал стартового вратаря Реала на следующий матч
05.04.2025, 07:46 2
Футбол
Рано уезжать из Европы. Де Брюйне получил предложение от гранда
Рано уезжать из Европы. Де Брюйне получил предложение от гранда
05.04.2025, 21:16 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем