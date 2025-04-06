Рома – Ювентус. Видео голов и обзор матча (обновляется)

6 апреля проходит матч 31-го тура Серии А 2024/25 между командами Рома и Ювентус.

Коллективы играют на стадионе Олимпико в Риме. Время начала встречи – 21:45 по Киеву.

Украинский форвард римлян Артем Довбик вышел на поле в стартовом составе.

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Серия А 2024/25. 31-й тур, 6 апреля

Рома – Ювентус – 0:0 (матч продолжается)

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Рома – Ювентус. Смотреть онлайн. LIVE трансляция