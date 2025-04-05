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Премьер-лига
Черноморец
05.04.2025 15:30 - : -
ЛНЗ Черкассы
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Украина. Премьер лига
05 апреля 2025, 11:22 | Обновлено 05 апреля 2025, 12:04
81
0

Черноморец – ЛНЗ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

5 апреля в 15:30 состоится матч 23-го тура Чемпионата Украины

05 апреля 2025, 11:22 | Обновлено 05 апреля 2025, 12:04
81
0
Черноморец – ЛНЗ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УПЛ

5 апреля будет проведен поединок 23-го тура Украинской Премьер-лиги между клубами «Черноморец» и ЛНЗ.

Местом проведения матча станет стадион «Черноморец» в Одессе

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Планируется, что игра начнется в 15:30 по киевскому времени.

Обслуживать поединок будет арбитр Задиран Сергей из Киевской области.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

Черноморец – ЛНЗ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Черноморец – ЛНЗ
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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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