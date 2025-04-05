Черноморец – ЛНЗ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
5 апреля в 15:30 состоится матч 23-го тура Чемпионата Украины
5 апреля будет проведен поединок 23-го тура Украинской Премьер-лиги между клубами «Черноморец» и ЛНЗ.
Местом проведения матча станет стадион «Черноморец» в Одессе
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Планируется, что игра начнется в 15:30 по киевскому времени.
Обслуживать поединок будет арбитр Задиран Сергей из Киевской области.
Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.
Черноморец – ЛНЗ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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