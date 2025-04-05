Барселона – Бетис. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

5 апреля на «Эстади Олимпико» пройдет матч 30-го тура Примеры Испании, в котором Барселона встретится с Бетисом. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Барселона

Команда с Хави смогла выиграть Примеру, вернувшись на вершину. Но это было в 2023-м, а потом пошел спад, и в следующем сезоне не получилось выиграть ничего, а на внутренней арене закончили за спиной у вечного врага, Реала. Как итог, летом сменился наставник - в Каталонию приехал Флик. Ханси уже взял первый трофей, выиграв Суперкубок с победами там над Атлетиком и Барселоной. С еще одним важным соперником, Атлетико, на этой неделе в ответном полуфинале оформили минимальную, 1:0, выездную победу после домашних 4:4.

Но главные оценки будут выставлены все же по итогам последних недель сезона. В среду на этот же стадион приедет дортмундская Боруссия, в рамках первого поединка четвертьфинала Лиги чемпионов. В Примере идет упорная гонка с Реалом. С Жироной тоже обошлось без малейших проблем - устроили соседу разгром.

❗️ Больше прогнозов в Telegram-канале Прогнозний БУМ! И денежные конкурсы!

Бетис

Клуб в 2020-м году вернул в Испанию Пеллегрини. И это было очень верным шагом. Да, пик уже, похоже, позади, еще в 2022-м году, когда было взято и кубок, и 5-е место. После этого, казалось, представитель Севильи постепенно сдавал. Так, прошлой весной закончи уже только 7-ми, причем во многом за счет слабости Вильярреала, что провалил тот розыгрыш.

Казалось, что регресс продолжается и даже усиливается. Но есть впечатление, что опытный чилиец по ходу нынешней темпорады сумел вдохнуть в свой проект новое дыхание - не без удачного переманивания из Англии провалившихся там звезд, Ло Чельсо и Антони. Испанцы уже в четвертьфинале Лиги конференций - там в плей-офф выбили последовательно Гент и Виторию Гимараэш. В Примере с середины февраля тоже выдали серию побед, что позволила поравняться с Вильярреалом, что шел пятым. Дерби с Севильей тоже закончили победой, пусть и минимальной, 2:1.

Статистика личных встреч

После пяти поражений кряду, в декабре, Пеллегрини смог свести встречу в Примере вничью. Но потом были 1:5 в кубке.

Прогноз

Букмекерские конторы верят в хозяев, и они действительно сильнее - но при этом не лишены вопросов в обороне. Ставим тут на обе забьют (коэффициент - 1,615).

Прогноз Sport.ua Барселона Бетис Обе забьют 1.61 Сделать ставку

РЕКЛАМА

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

ТОВ «БУКМЕКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ ФАВБЕТ».

Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выдана согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022 и Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 20.04.2021, выдана согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.