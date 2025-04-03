В субботу, 5 апреля, состоится матч 31-го тура АПЛ «Эвертон» – «Арсенал». Встреча пройдёт на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле.

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Эвертон

«Эвертон» является самой миролюбивой командой АПЛ. Из 30 матчей чемпионата «Эвертон» завершил вничью 13. У команды была серия из четырех ничьих подряд – с «Манчестер Юнайтед» (2:2), «Брентфордом» (1:1), «Вулверхэмптоном» (1:1) и «Вест Хэмом» (1:1). Но серия прервалась в предыдущем туре. «Эвертон» проиграл в дерби с «Ливерпулем» со счетом 0:1. В турнирной таблице «Эвертон» расположился на 15 месте.

Арсенал

«Арсеналу» удалось преодолеть спад. После поражения от «Вест Хэма» (0:1) и ничьих с «Ноттингем Форест» (0:0) и «Манчестер Юнайтед» (1:1), «Арсенал» одержал две победы. Команда Микеля Артеты обыграла «Челси» (1:0), а в матче предыдущего тура выиграла у «Фулхэма» (2:1). В турнирной таблице «Арсенал» занимает второе место. «Ливерпуль» впереди на 12 очков и шансов на чемпионство у «Арсенала» осталось совсем немного.

Личные встречи

Матч первого круга закончился вничью 0:0. Из последних пяти поединков «Арсенал» выиграл три. Одна победа на счету «Эвертона».

«Эвертон» – «Арсенал»: ключевая статистика и тренды

В домашних матчах АПЛ «Эвертон» забивает в среднем по 1,4 гола за игру. Средняя результативность «Арсенала» в гостях составляет 1,67 гола за матч.

Возможные составы

«Эвертон»: Пикфорд, Миколенко, О'Брайен, Брэнтуэйт, Тарковски, Гарнер, Гуйе, Алькарас, Харрисон, Дукуре, Бету.

«Арсенал»: Райя, Тимбер, Салиба, Кивйор, Льюис-Скелли, Партей, Райс, Эдегор, Сака, Мартинелли, Мерино.

Прогноз

Возможен вариант, что забьют обе команды. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 2,2.