Главный тренер Кривбасса сравнил экс-игрока клуба Бизимана с новичком

Главный тренер «Кривбасса» Юрий Вернидуб сравнил бывшего игрока клуба Джихада Бизимана с новичком Фердинандом Икенной.

«Здесь «Кривбасс» попал прямо в цель. Мы позволили Джихаду Бизимана покинуть команду, он поехал играть дальше, а мы взяли вот этого парня. И я вам скажу, что это прототип Бизимана, но в лучшей версии.

Он намного моложе, у него отличная скорость. В борьбе и характере он ничем не уступает Джихаду. Поэтому, думаю, это очень хорошее усиление.

Надеюсь, что Икенна будет быстро прогрессировать и помогать команде», – отметил Вернидуб.

В матче 22-го тура УПЛ «Кривбасс» на выезде минимально победил «Ворсклу».