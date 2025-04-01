Главный тренер Кривбасса сравнил экс-игрока клуба Бизимана с новичком
Юрий Вернидуб считает, что Фердинанд Икенна – очень удачное приобретение
Главный тренер «Кривбасса» Юрий Вернидуб сравнил бывшего игрока клуба Джихада Бизимана с новичком Фердинандом Икенной.
«Здесь «Кривбасс» попал прямо в цель. Мы позволили Джихаду Бизимана покинуть команду, он поехал играть дальше, а мы взяли вот этого парня. И я вам скажу, что это прототип Бизимана, но в лучшей версии.
Он намного моложе, у него отличная скорость. В борьбе и характере он ничем не уступает Джихаду. Поэтому, думаю, это очень хорошее усиление.
Надеюсь, что Икенна будет быстро прогрессировать и помогать команде», – отметил Вернидуб.
В матче 22-го тура УПЛ «Кривбасс» на выезде минимально победил «Ворсклу».
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