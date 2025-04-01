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Украина. Премьер лига
01 апреля 2025, 04:56 | Обновлено 01 апреля 2025, 05:04
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0

Главный тренер Кривбасса сравнил экс-игрока клуба Бизимана с новичком

Юрий Вернидуб считает, что Фердинанд Икенна – очень удачное приобретение

01 апреля 2025, 04:56 | Обновлено 01 апреля 2025, 05:04
12
0
Главный тренер Кривбасса сравнил экс-игрока клуба Бизимана с новичком
ФК Кривбасс. Фердинанд Икенна

Главный тренер «Кривбасса» Юрий Вернидуб сравнил бывшего игрока клуба Джихада Бизимана с новичком Фердинандом Икенной.

«Здесь «Кривбасс» попал прямо в цель. Мы позволили Джихаду Бизимана покинуть команду, он поехал играть дальше, а мы взяли вот этого парня. И я вам скажу, что это прототип Бизимана, но в лучшей версии.

Он намного моложе, у него отличная скорость. В борьбе и характере он ничем не уступает Джихаду. Поэтому, думаю, это очень хорошее усиление.

Надеюсь, что Икенна будет быстро прогрессировать и помогать команде», – отметил Вернидуб.

В матче 22-го тура УПЛ «Кривбасс» на выезде минимально победил «Ворсклу».

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Александр Сильченко Источник: ФК Ворскла
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