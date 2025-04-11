Бундеслига, МЮ и Adidas. Нигерийский легионер Кривбасса прошел блиц
Фердинанд Икенна – зимний новичок криворожского клуба
Нигерийский полузащитник криворожского «Кривбасса» Фердинард Икенна ответил на 10 вопросов от пресс–службы клуба.
– Как называют в команде?
– Называют Икки, Ик, или просто Федди.
– Кто ваш самый принципиальный соперник?
– Пока что я не сыграл со всеми соперниками, но я бы все же выделил «Шахтер».
– Какой чемпионат считаете самым сильным в мире?
– Для меня – это Бундеслига.
– Игрок или тренер, с которым хотелось бы поужинать после тяжелой игры?
– Сейчас я бы выбрал своего тренера из Хорватии – Дамира. Именно он повлиял на мое профессиональное развитие и всегда поддерживает меня. Я бы очень хотел отблагодарить его. А из игроков я бы выбрал Питера Агбу, потому что мы вместе начинали в национальной команде, вместе мы прошли весь этот путь в Европе. В то время, он был мне как брат, поэтому я бы выбрал его.
– Любимый спортивный бренд?
– Adidas. Потому что я с детства люблю их кроссовки, одежду. Особая обувь – она очень удобная, поэтому я всегда выбираю этот бренд.
– Любимая запрещенная еда или напиток?
– Я ем все, но не люблю грибы. Фастфуд? Нет, вообще не люблю.
– На что потратили первые деньги, которые удалось заработать на футболе?
– Первые деньги я отдал своим родителям.
– Слово, которое вы чаще всего используете на поле?
– F*ck...
– Форма какого клуба была у вас первой в жизни?
– Это была форма «Манчестер Юнайтед». Я сам предложил им купить именно эту форму, потому что в нашей команде были красные комплекты, а я обожал Рио Фердинанда, поэтому попросил родителей купить мне форму «МЮ».
– За что любишь футбол, а что раздражает?
– Играть в футбол – моя мечта с детства. Это то, чем я хочу постоянно профессионально заниматься. Всю свою жизнь я концентрирую на футболе. Что раздражает? Я не люблю проигрывать.
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