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Украина. Премьер лига
11 апреля 2025, 16:59 | Обновлено 11 апреля 2025, 17:01
119
0

Бундеслига, МЮ и Adidas. Нигерийский легионер Кривбасса прошел блиц

Фердинанд Икенна – зимний новичок криворожского клуба

11 апреля 2025, 16:59 | Обновлено 11 апреля 2025, 17:01
119
0
Бундеслига, МЮ и Adidas. Нигерийский легионер Кривбасса прошел блиц
ФК Кривбасс. Фердинанд Икенна

Нигерийский полузащитник криворожского «Кривбасса» Фердинард Икенна ответил на 10 вопросов от пресс–службы клуба.

– Как называют в команде?

– Называют Икки, Ик, или просто Федди.

– Кто ваш самый принципиальный соперник?

– Пока что я не сыграл со всеми соперниками, но я бы все же выделил «Шахтер».

– Какой чемпионат считаете самым сильным в мире?

– Для меня – это Бундеслига.

– Игрок или тренер, с которым хотелось бы поужинать после тяжелой игры?

– Сейчас я бы выбрал своего тренера из Хорватии – Дамира. Именно он повлиял на мое профессиональное развитие и всегда поддерживает меня. Я бы очень хотел отблагодарить его. А из игроков я бы выбрал Питера Агбу, потому что мы вместе начинали в национальной команде, вместе мы прошли весь этот путь в Европе. В то время, он был мне как брат, поэтому я бы выбрал его.

– Любимый спортивный бренд?

– Adidas. Потому что я с детства люблю их кроссовки, одежду. Особая обувь – она очень удобная, поэтому я всегда выбираю этот бренд.

– Любимая запрещенная еда или напиток?

– Я ем все, но не люблю грибы. Фастфуд? Нет, вообще не люблю.

– На что потратили первые деньги, которые удалось заработать на футболе?

– Первые деньги я отдал своим родителям.

– Слово, которое вы чаще всего используете на поле?

– F*ck...

– Форма какого клуба была у вас первой в жизни?

– Это была форма «Манчестер Юнайтед». Я сам предложил им купить именно эту форму, потому что в нашей команде были красные комплекты, а я обожал Рио Фердинанда, поэтому попросил родителей купить мне форму «МЮ».

– За что любишь футбол, а что раздражает?

– Играть в футбол – моя мечта с детства. Это то, чем я хочу постоянно профессионально заниматься. Всю свою жизнь я концентрирую на футболе. Что раздражает? Я не люблю проигрывать.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Клемент Фердинанд Икенна Кривбасс Кривой Рог
Александр Сильченко Источник: ФК Кривбасс
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