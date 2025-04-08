«Молимся». Легионер – о слухах, что все иностранцы хотят уйти из Кривбасса
Клемент Фердинанд Икэнна не планирует переезжать
Нигерийский полузащитник «Кривбасса» Клемент Фердинанд Икенна отреагировал на информацию, что все легионеры хотят покинуть криворожский клуб из-за опасности в городе:
«По ситуации я не могу сказать ничего конкретного, потому что еще ничего не решено. Что касается лично меня, я не планирую переезжать. Если ситуация станет серьезнее – мы молимся, чтобы этого не произошло, но если станет, тогда я вынужден буду решать, что делать дальше».
Кроме Клемента Икенны, на контракте с «Кривбассом» находятся еще 11 футболистов-иностранцев.
На данный момент «Кривбасс» занимает 5-е место в турнирной таблице Украинской Премьер-лиги, набрав 35 очков в 21 матче чемпионата Украины.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Член Исполкома УАФ высказался о возможном возвращении россии в европейский футбол
Вячеслав Грозный оценил результат национальной сборной в Лиге наций