«Молимся». Легионер – о слухах, что все иностранцы хотят уйти из Кривбасса

Нигерийский полузащитник «Кривбасса» Клемент Фердинанд Икенна отреагировал на информацию, что все легионеры хотят покинуть криворожский клуб из-за опасности в городе:

«По ситуации я не могу сказать ничего конкретного, потому что еще ничего не решено. Что касается лично меня, я не планирую переезжать. Если ситуация станет серьезнее – мы молимся, чтобы этого не произошло, но если станет, тогда я вынужден буду решать, что делать дальше».