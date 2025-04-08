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  4. «Молимся». Легионер – о слухах, что все иностранцы хотят уйти из Кривбасса
Украина. Премьер лига
08 апреля 2025, 14:28 |
971
0

«Молимся». Легионер – о слухах, что все иностранцы хотят уйти из Кривбасса

Клемент Фердинанд Икэнна не планирует переезжать

08 апреля 2025, 14:28 |
971
0
«Молимся». Легионер – о слухах, что все иностранцы хотят уйти из Кривбасса
ФК Кривбасс. Клемент Фердинанд Икенна

Нигерийский полузащитник «Кривбасса» Клемент Фердинанд Икенна отреагировал на информацию, что все легионеры хотят покинуть криворожский клуб из-за опасности в городе:

«По ситуации я не могу сказать ничего конкретного, потому что еще ничего не решено. Что касается лично меня, я не планирую переезжать. Если ситуация станет серьезнее – мы молимся, чтобы этого не произошло, но если станет, тогда я вынужден буду решать, что делать дальше».

Кроме Клемента Икенны, на контракте с «Кривбассом» находятся еще 11 футболистов-иностранцев.

На данный момент «Кривбасс» занимает 5-е место в турнирной таблице Украинской Премьер-лиги, набрав 35 очков в 21 матче чемпионата Украины.

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Клемент Фердинанд Икенна трансферы Кривбасс Кривой Рог трансферы УПЛ российско-украинская война
Дмитрий Вус Источник: Трибуна
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