Металлист 1925 проводит спарринг с Нивой из Винницы. Стартовые составы

«Металлист 1925» вторую часть учебно-тренировочных сборов проводит в Винниках. В субботу, 15 февраля, подопечные Патрика ван Леувена проведут два контрольных матча.

В первом поединке «Металлист 1925» со счетом 2:1 обыграл ФК «Николаев» из Львовской области. Второй запланированный на 15 февраля поединок «Металлист 1925» сыграет с клубом «Нива» (Винница).

«Нива» (Винница) выступает в группе В Второй лиги чемпионата Украины. В первой части сезона команда в 12 матчах набрала 10 очков (3 победы, 1 ничья и 8 поражений). В турнирной таблице «Нива» (Винница) занимает восьмое место.

Ранее сообщалось, что «Металлист 1925» оформил трансфер перспективного хавбека