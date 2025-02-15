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Металлист 1925
15.02.2025 15:00 - : -
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Украина. Первая лига
15 февраля 2025, 14:46 | Обновлено 15 февраля 2025, 15:15
235
0

Металлист 1925 проводит спарринг с Нивой из Винницы. Стартовые составы

Команда Патрика ван Леувена проводит второй контрольный матч за день

15 февраля 2025, 14:46 | Обновлено 15 февраля 2025, 15:15
235
0
Металлист 1925 проводит спарринг с Нивой из Винницы. Стартовые составы
ФК Металлист 1925

«Металлист 1925» вторую часть учебно-тренировочных сборов проводит в Винниках. В субботу, 15 февраля, подопечные Патрика ван Леувена проведут два контрольных матча.

В первом поединке «Металлист 1925» со счетом 2:1 обыграл ФК «Николаев» из Львовской области. Второй запланированный на 15 февраля поединок «Металлист 1925» сыграет с клубом «Нива» (Винница).

«Нива» (Винница) выступает в группе В Второй лиги чемпионата Украины. В первой части сезона команда в 12 матчах набрала 10 очков (3 победы, 1 ничья и 8 поражений). В турнирной таблице «Нива» (Винница) занимает восьмое место.

Ранее сообщалось, что «Металлист 1925» оформил трансфер перспективного хавбека

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товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы Металлист 1925 Нива Винница стартовые составы
Сергей Турчак Источник: ФК Металлист 1925
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