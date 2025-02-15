Забивали легионеры. Металлист 1925 обыграл винницкую Ниву

«Металлист 1925» в субботу, 15 февраля, сыграл два спарринга. В первом поединке подопечные Патрика ван Леувена со счетом 2:1 обыграли ФК «Николаев» из Львовской области. Второй поединок «Металлист 1925» сыграл с клубом «Нива» (Винница).

Винницкая «Нива» выступает в группе В Второй лиги чемпионата Украины. В первой части сезона команда в 12 матчах набрала 10 очков (3 победы, 1 ничья и 8 поражений). В турнирной таблице «Нива» (Винница) занимает восьмое место.

В первом тайме бразильский легионер «Металлиста 1925» Ари Моура реализовал пенальти и вывел свою команду вперед. После перерыва Голден Мафвента отправил в ворота «Нивы» второй мяч. «Нива» забила на 74-й минуте, но спастись от поражения не смогла.

Товарищеский матч. 15 февраля, Винники

«Металлист 1925» (Харьков) – «Нива» (Винница) – 2:1

Голы: Ари Моура 34 (пен), Мафвента 50 – Загорулько 74

Металлист 1925: Варакута (Коваленко 72), Гусев, Имереков (к), Снурницын, Кравец, Мафвента, Панченко, Чурко, Ари Моура (Рашица 62), Борячук, Бугай (Ткаченко 70)

Нива: ИНП (игрок на просмотре), Борячук О., Мельник Д., Евтихов, Кобцов, Меженский, Мельник О., Якимчук, Власенко, Чигур, Загорулько.