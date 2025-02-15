С незабитым пенальти. Металлист 1925 обыграл ФК Николаев
Команда Патрика ван Леувена провела контрольный матч на сборах
«Металлист 1925» вторую часть учебно-тренировочных сборов проводит в Винниках. В субботу, 15 февраля, подопечные Патрика ван Леувена проведут два контрольных матча. Первым соперником стал ФК «Николаев» из Львовской области.
«Металлист 1925» мог выйти вперед на 39-й минуте. Но Владлен Юрченко с одиннадцатиметровой отметки пробил мимо ворот. В конце первого тайма Юрченко исправил свою ошибку и открыл счет.
На 58-й минуте Рамик Гаджиев увеличил преимущество харьковского клуба. ФК «Николаев» один мяч отыграл, но уйти от поражения не смог.
Второй поединок 15 февраля «Металлист 1925» сыграет с клубом «Нива» (Винница). Начало матча запланировано на 15:00
Товарищеский матч. 15 февраля, г. Винники
Металлист 1925 – Николаев – 2:1
Голы: Юрченко 45+1, Гаджиев 58 – Грибинец 66
Металлист 1925: Мозиль (Соловей 76), Капинус (к), Салюк, Сабиев (Кондратюк 64), Черноморец, Король, Гаджиев, Юрченко, Нагнойный (Пильганчук 64), Пушкуца, Педро Артур
ФК Николаев: Бурмас (Фуров 76), Славецкий, Дзюрах, Заваляк, Курбанов, Качор, Вильховый, Федак, Гумен, Криницкий, Грибинец
На 39-й минуте Юрченко не реализовал пенальти (мимо ворот)
Предупреждения: Нагнойный 36, Капинус 37, Юрченко 84, Король 86.
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