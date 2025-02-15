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Украина. Первая лига
15 февраля 2025, 16:58 | Обновлено 15 февраля 2025, 16:59
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0

Металлист 1925 – ФК Николаев – 2:1. Юрченко не забил пенальти. Видео голов

Команда Патрика ван Леувена провела контрольный матч на сборах

15 февраля 2025, 16:58 | Обновлено 15 февраля 2025, 16:59
60
0
Металлист 1925 – ФК Николаев – 2:1. Юрченко не забил пенальти. Видео голов
ФК Металлист 1925

«Металлист 1925» вторую часть учебно-тренировочных сборов проводит в Винниках. В субботу, 15 февраля, подопечные Патрика ван Леувена провели спарринг с ФК «Николаев» из Львовской области.

«Металлист 1925» мог выйти вперед на 39-й минуте. Но Владлен Юрченко не реализовал пенальти, пробив мимо ворот. В конце первого тайма Юрченко исправил свою ошибку и открыл счет.

На 58-й минуте Рамик Гаджиев увеличил преимущество харьковского клуба. ФК «Николаев» один мяч отыграл, но уйти от поражения не смог.

Товарищеский матч. 15 февраля, г. Винники

Металлист 1925 – Николаев – 2:1

Голы: Юрченко 45+1, Гаджиев 58 – Грибинец 66

Металлист 1925: Мозиль (Соловей 76), Капинус (к), Салюк, Сабиев (Кондратюк 64), Черноморец, Король, Гаджиев, Юрченко, Нагнойный (Пильганчук 64), Пушкуца, Педро Артур

ФК Николаев: Бурмас (Фуров 76), Славецкий, Дзюрах, Заваляк, Курбанов, Качор, Вильховый, Федак, Гумен, Криницкий, Грибинец

На 39-й минуте Юрченко не реализовал пенальти (мимо ворот)

Предупреждения: Нагнойный 36, Капинус 37, Юрченко 84, Король 86.

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

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Сергей Турчак Источник: ФК Металлист 1925
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