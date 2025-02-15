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Товарищеские матчи
Металлист 1925
15.02.2025 11:00 – FT 2 : 1
Николаев (Львовская обл)
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
15 февраля 2025, 13:23 | Обновлено 15 февраля 2025, 13:38
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Металлист 1925 – Николаев (Львовская обл). Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 15 февраля в 11:00 видеотрансляцию товарищеского матча

15 февраля 2025, 13:23 | Обновлено 15 февраля 2025, 13:38
80
0
Металлист 1925 – Николаев (Львовская обл). Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

Украинские клубы проводят контрольный матч на зимних сборах.

15 февраля в 11:00 встречаются Металлист 1925 Харьков и Николаев (Львовская область).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команды играют на базе Руха в Винниках (Львов).

Металлист 1925 выступает в чемпионской группе Первой лиги и ведет борьбу за выход в УПЛ.

Металлист 1925 – Николаев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Анонс матча

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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