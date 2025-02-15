Металлист 1925 – Николаев (Львовская обл). Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Украинские клубы проводят контрольный матч на зимних сборах.

15 февраля в 11:00 встречаются Металлист 1925 Харьков и Николаев (Львовская область).

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Команды играют на базе Руха в Винниках (Львов).

Металлист 1925 выступает в чемпионской группе Первой лиги и ведет борьбу за выход в УПЛ.

Металлист 1925 – Николаев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Анонс матча