15.02.2025 11:00 – FT 2 : 1
Украина. Первая лига15 февраля 2025, 13:23 | Обновлено 15 февраля 2025, 13:38
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Металлист 1925 – Николаев (Львовская обл). Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 15 февраля в 11:00 видеотрансляцию товарищеского матча
15 февраля 2025, 13:23 | Обновлено 15 февраля 2025, 13:38
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Украинские клубы проводят контрольный матч на зимних сборах.
15 февраля в 11:00 встречаются Металлист 1925 Харьков и Николаев (Львовская область).
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Команды играют на базе Руха в Винниках (Львов).
Металлист 1925 выступает в чемпионской группе Первой лиги и ведет борьбу за выход в УПЛ.
Металлист 1925 – Николаев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Анонс матча
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