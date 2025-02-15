Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Металлист 1925 – Нива Винница. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Товарищеские матчи
Металлист 1925
15.02.2025 15:00 - : -
Нива Винница
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
15 февраля 2025, 15:00 | Обновлено 15 февраля 2025, 15:04
139
0

Металлист 1925 – Нива Винница. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 15 февраля в 15:00 видеотрансляцию товарищеского матча

15 февраля 2025, 15:00 | Обновлено 15 февраля 2025, 15:04
139
0
Металлист 1925 – Нива Винница. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Металлист 1925

Украинские клубы проводят контрольный матч на зимних сборах.

15 февраля в 15:00 встречаются Металлист 1925 Харьков и Нива Винница.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команды играют на базе Руха в Винниках (Львов).

Металлист 1925 выступает в чемпионской группе Первой лиги и ведет борьбу за выход в УПЛ.

Металлист 1925 – Нива Винница. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Анонс матча

По теме:
Сергей ШИЩЕНКО: «На сборах выполнили все, что планировали»
Металлист 1925 проводит спарринг с Нивой из Винницы. Стартовые составы
Клуб УПЛ вернулся со сборов в Словении и провел первую тренировку
товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы Металлист 1925 смотреть онлайн контрольные матчи УПЛ Нива Винница
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Кейшон Дэвис сокрушил Беринчика. Это было больно
Бокс | 15 февраля 2025, 13:59 10
Кейшон Дэвис сокрушил Беринчика. Это было больно
Кейшон Дэвис сокрушил Беринчика. Это было больно

Кейшон Дэвис сокрушил Беринчика. Это было больно

Нокаут в 4-м раунде. Беринчик уступил Кейшону и потерял пояс чемпиона WBO
Бокс | 15 февраля 2025, 06:36 47
Нокаут в 4-м раунде. Беринчик уступил Кейшону и потерял пояс чемпиона WBO
Нокаут в 4-м раунде. Беринчик уступил Кейшону и потерял пояс чемпиона WBO

В американском Нью-Йорке состоялся титульный поединок в легком весе

Чистая стрельба. Джима с нулем оказалась в топ-20 спринта на ЧМ-2025
Биатлон | 14.02.2025, 17:04
Чистая стрельба. Джима с нулем оказалась в топ-20 спринта на ЧМ-2025
Чистая стрельба. Джима с нулем оказалась в топ-20 спринта на ЧМ-2025
Бешикташ – Трабзонспор. Прогноз и анонс на матч чемпионата Турции
Футбол | 15.02.2025, 14:31
Бешикташ – Трабзонспор. Прогноз и анонс на матч чемпионата Турции
Бешикташ – Трабзонспор. Прогноз и анонс на матч чемпионата Турции
Усик признался, кому после него перейдет корона бокса в хевивейте
Бокс | 15.02.2025, 07:15
Усик признался, кому после него перейдет корона бокса в хевивейте
Усик признался, кому после него перейдет корона бокса в хевивейте
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Клаудио РАНЬЕРИ: «После матча я запретил команде благодарить арбитра»
Клаудио РАНЬЕРИ: «После матча я запретил команде благодарить арбитра»
14.02.2025, 03:01
Футбол
Определена потенциальная соперница Костюк в 1/2 финала супертурнира в Дохе
Определена потенциальная соперница Костюк в 1/2 финала супертурнира в Дохе
13.02.2025, 16:27 11
Теннис
Кейшон ДЭВИС: «Хочу обратиться к команде Беринчика. Украинцы не такие...»
Кейшон ДЭВИС: «Хочу обратиться к команде Беринчика. Украинцы не такие...»
14.02.2025, 13:33 1
Бокс
У Забарного есть большой поклонник. Украинец летом будет трансферной целью
У Забарного есть большой поклонник. Украинец летом будет трансферной целью
13.02.2025, 21:20 8
Футбол
Остапенко обратилась к фанатам после победы над их любимицей в Катаре
Остапенко обратилась к фанатам после победы над их любимицей в Катаре
13.02.2025, 22:16 4
Теннис
«Об этой истории узнал Зеленский». Шаран – об избиении россиян на сборах
«Об этой истории узнал Зеленский». Шаран – об избиении россиян на сборах
13.02.2025, 15:00 24
Футбол
ВИДЕО. Ярмоленко принял вызов от Игоря Суркиса
ВИДЕО. Ярмоленко принял вызов от Игоря Суркиса
14.02.2025, 08:10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем