15.02.2025 15:00 - : -
Украина. Первая лига15 февраля 2025, 15:00 | Обновлено 15 февраля 2025, 15:04
139
0
Металлист 1925 – Нива Винница. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 15 февраля в 15:00 видеотрансляцию товарищеского матча
15 февраля 2025, 15:00 | Обновлено 15 февраля 2025, 15:04
139
0
Украинские клубы проводят контрольный матч на зимних сборах.
15 февраля в 15:00 встречаются Металлист 1925 Харьков и Нива Винница.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Команды играют на базе Руха в Винниках (Львов).
Металлист 1925 выступает в чемпионской группе Первой лиги и ведет борьбу за выход в УПЛ.
Металлист 1925 – Нива Винница. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Анонс матча
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 15 февраля 2025, 13:59 10
Кейшон Дэвис сокрушил Беринчика. Это было больно
Бокс | 15 февраля 2025, 06:36 47
В американском Нью-Йорке состоялся титульный поединок в легком весе
Биатлон | 14.02.2025, 17:04
Футбол | 15.02.2025, 14:31
Бокс | 15.02.2025, 07:15
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
14.02.2025, 03:01
13.02.2025, 16:27 11
14.02.2025, 13:33 1
13.02.2025, 21:20 8
13.02.2025, 22:16 4
13.02.2025, 15:00 24
14.02.2025, 08:10