Байер – Бавария. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии

15 февраля на «Бай-Арена» пройдет матч 22-го тура Бундеслиги 1 Германии, в котором «Байер» встретится с «Баварией». Поединок начнется в 19:30 по киевскому времени.

Байер

Команда в первом же полноценном сезоне при Хаби Алонсо как тренере добилась сенсационного успеха. Она не просто прибавила, но сумела выиграть как Бундеслигу, так и кубок Германии, не проигрывая - и только Аталанта в Лиге Европы не позволила триумфу быть совсем уж всеобщим. Новым вызовом было попробовать удержать уровень. При том, что расписание было усложнено возвращением в Лигу чемпионов. Там, к слову, немцы хорошо проявили себя, пройдя напрямую в 1/8 финала, да и Суперкубок завоевали. Кроме того, аспиринщики выбивали Баварию в кубке. Кельн там, потом, прошли драматично, переведя спор в овертайм на добавленных минутах, и забив уже там решающий мяч. В Бундеслиге при этом начинали все больше отставать от лидера. С Вольфсбургом в прошлом туре была только ничья - новая потеря важных очков.

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Бавария

Клуб просто обязан добиваться успехов в этом сезоне, после того, как в прошлом остался без титулов вообще. Но все складывается не так уж и просто. Звезда Юга уже не могут рассчитывать на успех в кубке, проиграв дома как раз Байеру. Да и в Лиге чемпионов далеко не все получается. Из-за трех поражений в основном раунде, в том числе январских 0:3 от Фейеноорда, немцы вынуждены играть в первом раунде плей-офф, и на этой неделе играли с Селтиком. В Шотландии получилось выиграть, но, ведя 2:0, все же пропустили в ответ, усложнив в итоге окончательную задачу. И прямо после вояжа в Глазго нужно ехать в Леверкузен! Благо, что получилось к этому моменту создать для себя в Бундеслиге гандикап. В предыдущем туре с Вердером проблем не было, закончили 3:0.

Статистика личных встреч

В 5 крайних очных поединках чередовались победы аспиринщиков и ничьи. Компани в Мюнхене закончил 1:1 против Хаби Алонсо в Бундеслиге и уступил ему в кубке.

Прогноз

Букмекерские конторы склонны ждать реванша гостей за все последние неудачи в очных спорах. Но понятно пока одно: голы должны быть. Ставим на тотал больше 2,5 (коэффициент - 1,6).