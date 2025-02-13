Заря проводит спарринг с Динамо Батуми. Стартовые составы

«Заря» на учебно-тренировочных сборах в Турции продолжает подготовку ко второй части сезона. Очередной спарринг подопечные Младена Бартуловича проводят с клубом «Динамо Батуми» (Грузия).

В Грузии чемпионат проводится по системе «зима-осень». В прошлом сезоне «Динамо Батуми» в 36 играх набрало 55 очков (15 побед,10 ничьих и 11 поражений). В турнирной таблице команда финишировала на четвертом месте.

Предыдущий матч на сборах «Заря» проводила с австрийским клубом «Адмира Вакер». Команды не реализовали свои моменты и игра закончилась вничью 0:0.