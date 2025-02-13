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  4. Заря проводит спарринг с Динамо Батуми. Стартовые составы
Украина. Премьер лига
13 февраля 2025, 14:30 |
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Заря проводит спарринг с Динамо Батуми. Стартовые составы

Команда Младена Бартуловича играет контрольный матч на зимних сборах

13 февраля 2025, 14:30 |
150
0
Заря проводит спарринг с Динамо Батуми. Стартовые составы
ФК Заря

«Заря» на учебно-тренировочных сборах в Турции продолжает подготовку ко второй части сезона. Очередной спарринг подопечные Младена Бартуловича проводят с клубом «Динамо Батуми» (Грузия).

В Грузии чемпионат проводится по системе «зима-осень». В прошлом сезоне «Динамо Батуми» в 36 играх набрало 55 очков (15 побед,10 ничьих и 11 поражений). В турнирной таблице команда финишировала на четвертом месте.

Предыдущий матч на сборах «Заря» проводила с австрийским клубом «Адмира Вакер». Команды не реализовали свои моменты и игра закончилась вничью 0:0.

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Заря Луганск Динамо Батуми контрольные матчи УПЛ товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы
Сергей Турчак Источник: Instagram
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