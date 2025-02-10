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  4. Заря – Адмира Вакер – 0:0. Забить не удалось. Видеообзор матча
Украина. Премьер лига
10 февраля 2025, 16:46 |
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Заря – Адмира Вакер – 0:0. Забить не удалось. Видеообзор матча

Подопечные Младена Бартуловича провели спарринг с австрийским клубом

10 февраля 2025, 16:46 |
20
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Заря – Адмира Вакер – 0:0. Забить не удалось. Видеообзор матча
ФК Заря

«Заря» проводит подготовку ко второй части сезона на учебно-тренировочных сборах в Турции. Соперником команды Младена Бартуловича в очередном контрольном матче стал австрийский клуб «Адмира Вакер».

«Адмира Вакер» выступает во втором по силе дивизионе австрийского футбола. Команда в 16 матчах набрала 38 очков (12 побед. 2 ничьи, 2 поражения) и лидирует в турнирной таблице.

Игра прошла с превосходством защиты над атакой. Забить не удалось ни игрокам австрийской команды, ни футболистам луганской «Зари».

Товарищеский матч. 10 февраля. Турция

«Заря» (Луганск, Украина) – «Адмира Вакер» (Мария-Энцерсдорф, Австрия) – 0:0

Состав «Зари»: Сапутин, Джордан (К), Башич (Эскинья, 63), Тронтель, Жуниньо (Вантух, 46), Василец (Дрышлюк, 60), Попара, Мичин (Кораблин, 63), Вакула (Кирюханцев, 64), Белоцерковець (Слесар, 46) (Горбач, 77), Супряга (Будковский, 46).

Видеообзор матча

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Сергей Турчак Источник: ФК Заря Луганск
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