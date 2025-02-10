Голевая засуха. Заря не смогла забить австрийскому клубу

«Заря» продолжает подготовку ко второй части сезона на учебно-тренировочных сборах в Турции. Очередным соперником команды Младена Бартуловича стал австрийский клуб «Адмира Вакер»



«Адмира Вакер» выступает во втором по силе дивизионе чемпионата Австрии. Команда в 16 матчах набрала 38 очков (12 побед, 2 ничьи, 2 поражения) и лидирует в турнирной таблице.

Игра прошла с превосходством обороны над атакой. Забить не удалось ни игрокам «Зари», ни футболистам австрийской команды.

Товарищеский матч. 10 февраля. Турция

«Заря» (Луганск, Украина) – «Адмира Вакер» (Мария-Энцерсдорф, Австрия) – 0:0

Состав «Зари»: Сапутин, Джордан (К), Башич (Эскинья, 63), Тронтель, Жуниньо (Вантух, 46), Василец (Дришлюк, 60), Попара, Мичин (Кораблин, 63), Вакула (Кирюханцев, 64), Белоцерковець (Слесар, 46) (Горбач, 77), Супряга (Будковский, 46).