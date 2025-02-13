Забили дважды в первом тайме. Заря обыграла Динамо Батуми
Команда Младена Бартуловича провела спарринг с грузинским клубом
«Заря» на учебно-тренировочных сборах в Турции продолжает подготовку ко второй части сезона. Очередным соперником подопечных Младена Бартуловича стал представитель Грузии «Динамо Батуми».
В Грузии чемпионат проводится по системе «весна-осень». В прошлом сезоне «Динамо Батуми» в 36 играх набрало 55 очков (15 побед,10 ничьих и 11 поражений). В турнирной таблице команда финишировала на четвертом месте.
«Заря» вышла вперед уже на 4-й минуте после точного удара Джордана. В компенсированное к первому тайму время Филипп Будковский увеличил преимущество украинского клуба. В начале второго тайма «Динамо» сократило отставание. Оставшееся время прошло без забитых мячей.
Товарищеский матч. 13 февраля. Турция
«Заря» (Луганск, Украина) – «Динамо» (Батуми, Грузия) – 2:1
Голы: Джордан 4, Будковский 45+1 – 53.
Состав «Зари»: Турбаевский (Сапутин, 46), Джордан (Эскинья, 60), Башич, Василец (Кораблин, 71), Вантух (Жуниньо, 71), Тронтель, Попара (Дришлюк, 71), Мичин (Слесар, 71), Белоцерковець, Супряга, Будковський (Гобач, 60).
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