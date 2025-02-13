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  4. Забили дважды в первом тайме. Заря обыграла Динамо Батуми
Украина. Премьер лига
13 февраля 2025, 18:22 |
313
0

Забили дважды в первом тайме. Заря обыграла Динамо Батуми

Команда Младена Бартуловича провела спарринг с грузинским клубом

13 февраля 2025, 18:22 |
313
0
Забили дважды в первом тайме. Заря обыграла Динамо Батуми
ФК Заря

«Заря» на учебно-тренировочных сборах в Турции продолжает подготовку ко второй части сезона. Очередным соперником подопечных Младена Бартуловича стал представитель Грузии «Динамо Батуми».

В Грузии чемпионат проводится по системе «весна-осень». В прошлом сезоне «Динамо Батуми» в 36 играх набрало 55 очков (15 побед,10 ничьих и 11 поражений). В турнирной таблице команда финишировала на четвертом месте.

«Заря» вышла вперед уже на 4-й минуте после точного удара Джордана. В компенсированное к первому тайму время Филипп Будковский увеличил преимущество украинского клуба. В начале второго тайма «Динамо» сократило отставание. Оставшееся время прошло без забитых мячей.

Товарищеский матч. 13 февраля. Турция

«Заря» (Луганск, Украина) – «Динамо» (Батуми, Грузия) – 2:1

Голы: Джордан 4, Будковский 45+1 – 53.

Состав «Зари»: Турбаевский (Сапутин, 46), Джордан (Эскинья, 60), Башич, Василец (Кораблин, 71), Вантух (Жуниньо, 71), Тронтель, Попара (Дришлюк, 71), Мичин (Слесар, 71), Белоцерковець, Супряга, Будковський (Гобач, 60).

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Сергей Турчак Источник: ФК Заря Луганск
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