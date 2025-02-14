БАРТУЛОВИЧ: «Заря активно ищет игроков. Нам нужно точечное усиление»

Главный тренер луганской Зари Младен Бартулович рассказал об итогах сборов команды в Турции после победы в спарринге против Динамо Батуми (2:1).

– Какую оценку вы дадите тренировочным сборам?

– Оценка хорошая, потому что мы сделали все, что планировали, и сыграли все спарринги. Очень важно, что победили – это придает позитив. Первый тайм был очень хороший, так же и концовка матча. Началом второго тайма я не совсем доволен, но, в общем, это был хороший матч.

– Как оцените условия сборов – поля, организацию?

– Мы очень довольны. Луна работала здесь, и поля были в отличном состоянии. Условия также хорошие, поэтому имели отличную возможность качественно подготовиться.

– Как оцените присоединившихся к команде новичков?

– Владимир Белоцерковец и другие новички – это усиление для нас. Они хорошо влились в коллектив и работают на тренировках на уровне основного состава. Они заслуживают своего места в команде.

– Продолжает ли команда поиск новых игроков? Какие позиции нуждаются в усилении?

– Да, мы активно ищем игроков. Есть много вариантов, но мы хотим подписать точечное усиление, а не просто покупать футболистов для количества.

– Впереди матч с «Александрией». Чего ожидаете от этой игры?

– Мы просматривали несколько их матчей, команда хорошо смотрится. Уверен, что это будет хороший поединок, ведь Александрия стремится добиваться результата в этом сезоне. Но у нас тоже есть свои задачи и цели. Мы хорошо подготовились и готовы к игре.