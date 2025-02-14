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Украина. Премьер лига
14 февраля 2025, 13:24 | Обновлено 14 февраля 2025, 13:43
128
0

Заря – Динамо Батуми – 2:1. Забили два в первом тайме. Видео голов и обзор

Команда Младена Бартуловича провела спарринг с грузинским клубом

14 февраля 2025, 13:24 | Обновлено 14 февраля 2025, 13:43
128
0
Заря – Динамо Батуми – 2:1. Забили два в первом тайме. Видео голов и обзор
ФК Заря

«Заря» на учебно-тренировочных сборах в Турции продолжает подготовку ко второй части сезона. Очередным соперником подопечных Младена Бартуловича стал представитель Грузии «Динамо Батуми».

«Заря» вышла вперед уже на 4-й минуте после точного удара Джордана. В компенсированное к первому тайму время Филипп Будковский увеличил преимущество украинского клуба. В начале второго тайма «Динамо» сократило отставание. Оставшееся время пошло без забитых мячей.

Товарищеский матч. 13 февраля. Турция

«Заря» (Луганск, Украина) – «Динамо» (Батуми, Грузия) – 2:1

Голы: Джордан 4, Будковский 45+1 – 53.

Состав «Зари»: Турбаевский (Сапутин, 46), Джордан (Эскинья, 60), Башич, Василец (Кораблин, 71), Вантух (Жуниньо, 71), Тронтель, Попара (Дришлюк, 71), Мичин (Слесар, 71), Белоцерковець, Супряга, Будковський (Гобач, 60).

Видео голов и обзор матча

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Сергей Турчак Источник: ФК Заря Луганск
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