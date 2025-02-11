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Юношеская лига УЕФА
Динамо Киев U19
11.02.2025 12:00 – FT 3 : 3
6 : 7 Серия пенальти Серия пенальти
Аталанта U19
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11 февраля 2025, 15:58 |
573
3

Динамо U-19 – Аталанта U-19 – 3:3 (6:7). Вылет по пенальти. Обзор матча

Смотрите видеообзор матча 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА

11 февраля 2025, 15:58 |
573
3
Динамо U-19 – Аталанта U-19 – 3:3 (6:7). Вылет по пенальти. Обзор матча
ФК Динамо Киев

11 февраля в 12:00 по киевскому времени начался матч 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА.

Киевское Динамо U-19 принимало итальянскую Аталанту U-19 в турецком городе Манавгат.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Основное время поединка завершилось с ничейным счетом 3:3, а в серии послематчевых пенальти более точными оказались бергамаски.

Юношеская лига УЕФА. 1/16 финала. 11 февраля
Динамо Киев U-19 – Аталанта U-19 – 3:3 (6:7)
Голы: Камара, 23 (автогол), Пономаренко, 28, Кремчанин, 45 – Бонсиньори, 12, Ведрани, 63, Фиогбе, 70

Видеообзор матча

Видео голов Динамо U-19

Запись трансляции матча

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Динамо Киев Аталанта Динамо Киев U-19 Юношеская лига УЕФА Аталанта U-19 Динамо - Аталанта Матвей Пономаренко Дмитрий Кремчанин видео голов и обзор
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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Комментарии 3
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Gorlitsa
Воротар нікудишній! А поведінка як в світової зірки. Мені здається, що гадати при пеналі, остання справа. Програли самі!
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protasov_lyopu_dadaj
психология неудачников
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