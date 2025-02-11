Динамо U-19 – Аталанта U-19 – 3:3 (6:7). Вылет по пенальти. Обзор матча
Смотрите видеообзор матча 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА
11 февраля в 12:00 по киевскому времени начался матч 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА.
Киевское Динамо U-19 принимало итальянскую Аталанту U-19 в турецком городе Манавгат.
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Основное время поединка завершилось с ничейным счетом 3:3, а в серии послематчевых пенальти более точными оказались бергамаски.
Юношеская лига УЕФА. 1/16 финала. 11 февраля
Динамо Киев U-19 – Аталанта U-19 – 3:3 (6:7)
Голы: Камара, 23 (автогол), Пономаренко, 28, Кремчанин, 45 – Бонсиньори, 12, Ведрани, 63, Фиогбе, 70
Видеообзор матча
Видео голов Динамо U-19
Запись трансляции матча
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