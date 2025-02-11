Динамо U-19 – Аталанта U-19 – 3:3 (6:7). Вылет по пенальти. Обзор матча

11 февраля в 12:00 по киевскому времени начался матч 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА.

Киевское Динамо U-19 принимало итальянскую Аталанту U-19 в турецком городе Манавгат.

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Основное время поединка завершилось с ничейным счетом 3:3, а в серии послематчевых пенальти более точными оказались бергамаски.

Юношеская лига УЕФА. 1/16 финала. 11 февраля

Динамо Киев U-19 – Аталанта U-19 – 3:3 (6:7)

Голы: Камара, 23 (автогол), Пономаренко, 28, Кремчанин, 45 – Бонсиньори, 12, Ведрани, 63, Фиогбе, 70

Видеообзор матча

Видео голов Динамо U-19

Запись трансляции матча