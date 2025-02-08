15-летняя школьница дошла до полуфинала турнира WTA, установив рекорд

15-летняя представительница Индии Маая Раджешваран Ревати добралась до полуфинала хардового турнира WTA 125 в Мумбаи (Индия).

Маая провела всего лишь пятый профессиональный турнир. Рейтинга WTA у нее нет, а среди юниорок она входит в топ-60.

Стартовала Ревати в квалификации, куда ей организаторы предоставили wild card.

На своем пути к полуфиналу юная теннисистка успела переиграть Николу Фоссу Хуэрго (Италия, WTA 264) [6:3, 3:6, 6:0], Джессику Фаиллу (США, WTA 434) [7:6 (11:9), 1:6, 6:4], Ирину Шиманович (WTA 225) [6:4, 6:1], Зарину Дияс (Казахстан, WTA 353) [6:3, 3:2, RET., Дияс] и Мєю Ямагучи (Япония, WTA 285) [6:4, 3:6, 6:2].

К сожалению, выйти в финал соревнований не удалось. Ее остановила Жиль Тайхманн (Швейцария, WTA 117) [3:6, 1:6].

Раджешваран Ревати стала первой теннисисткой, родившейся в 2009 году, которая добралась до этой стадии турнира такого уровня.

«Все это для меня впервые», – призналась Маая в интервью прес-службе WTA после победы над Ямагаучи.

До этой недели Маая никогда не играла против игроков из топ-300, а лучшие игроки, с которыми она когда-либо тренировалась, были максимум топовыми юниорами.

«Я всегда была агрессивной, с тех пор как взяла в руки ракетку», — сказала Раджешваран Ревати.

Впервые Маая начала заниматься теннисом в школе в возрасте восьми лет. А в 10 лет она решила, что хочет стать профессионалом.

В конце 2024 года Маая решила, что ей нужно начать тренироваться за пределами Индии, чтобы максимально раскрыть свой потенциал. После недели в Академии Рафаэля Надаля на Майорке ей предложили годовой контракт на тренировки там, и в этом месяце она переедет на испанский остров.

«Одно, чему я была рада, так это тому, что я поддерживала хороший уровень на протяжении всех матчей. Это то, над чем я работала, потому что раньше у меня было много взлетов и падений. За последние несколько месяцев я сыграла так много трехсетовых матчей, и я выиграл большинство из них. Если я в третьем сете, у меня совсем другой настрой. Даже если я проиграю вторую партию, я смогу перезагрузиться. Во всех [трехсетовых матчах на этой неделе] я выиграла первую, проиграл вторую и выиграла третью партию».

Только одна индийская теннисистка когда-либо входила в сотню лучших в рейтинге WTA — Сания Мирза, которая достигла пика на 27-м месте в 2007 году, стала первой ракеткой мира в парном разряде и завершила карьеру в 2023. Эта чемпионка, завоевавшая шесть титулов Большого шлема в парном разряде, была источником вдохновения для Раджешваран Ревати с тех пор, как она себя помнит.

«Цели на 2025 год? Хорошо выступить на юниорских турнирах Большого шлема – впервые буду играть в основных сетках. Но поскольку я войду в топ-700 после Мумбаи, мне придется сыграть и в некоторых женских турнирах ITF. Я перехожу из юниоров немного быстрее, чем думала».