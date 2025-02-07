Клуб ЛНЗ Черкассы проводит контрольный матч на зимних сборах в Испании.

Соперником команды УПЛ будет клуб «Ольборг» из Дании.

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Товарищеский матч запланирован на 7 февраля в 12:00 в Испании.

ЛНЗ – Ольборг. Смотреть онлайн. LIVE трансляция