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ЛНЗ Черкассы
07.02.2025 12:00 – 45+ 2 : 0
Ольборг
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
07 февраля 2025, 12:15 |
137
0

ЛНЗ – Ольборг. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 7 февраля в 12:00 видеотрансляцию товарищеского матча в Испании

07 февраля 2025, 12:15 |
137
0
ЛНЗ – Ольборг. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Клуб ЛНЗ Черкассы проводит контрольный матч на зимних сборах в Испании.

Соперником команды УПЛ будет клуб «Ольборг» из Дании.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Товарищеский матч запланирован на 7 февраля в 12:00 в Испании.

ЛНЗ – Ольборг. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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