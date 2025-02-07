07.02.2025 12:00 – 45’+ 2 : 0
Украина. Премьер лига07 февраля 2025, 12:15 |
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ЛНЗ – Ольборг. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 7 февраля в 12:00 видеотрансляцию товарищеского матча в Испании
07 февраля 2025, 12:15 |
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Клуб ЛНЗ Черкассы проводит контрольный матч на зимних сборах в Испании.
Соперником команды УПЛ будет клуб «Ольборг» из Дании.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Товарищеский матч запланирован на 7 февраля в 12:00 в Испании.
ЛНЗ – Ольборг. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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